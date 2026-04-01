リーグ・アン 25/26の第31節 レンヌとナントの試合が、4月27日00:15にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、マティス・アブリン（FW）、ルイス・ルルー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。レンヌのエステバン・ルポール（FW）がPKを決めてレンヌが先制。

しかし、40分ナントが同点に追いつく。ニコラス・コッツァ（DF）のアシストからイグナティウス・ガナゴ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

68分、レンヌは同時に2人を交代。セイドゥ・アリドゥ（DF）、ルドビッチ・ブラス（MF）に代わりマハマドウ・ナギダ（DF）、セバスティアン・シマニスキ（MF）がピッチに入る。

68分、ナントは同時に2人を交代。モハメド・カバ（MF）、ルイス・ルルー（MF）に代わりデマイン・アスマニ（MF）、バヘレバ・ギラッシー（MF）がピッチに入る。

77分、ナントが選手交代を行う。フレデリック・ギルベール（DF）からマチュー・アカパンディエ（DF）に交代した。

81分、レンヌが選手交代を行う。ブレール・エンボロ（FW）からヤシール・ザビリ（FW）に交代した。

88分、ナントは同時に2人を交代。イグナティウス・ガナゴ（FW）、マティス・アブリン（FW）に代わりムスタファ・モハメド（FW）、ユセフ・エルアラビ（FW）がピッチに入る。

90+1分、レンヌが選手交代を行う。ムーサ・アルタマリ（MF）からノルダン・ミュキエル（FW）に交代した。

その直後の90+2分レンヌが逆転。バランタン・ロニエ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで後半終了。2-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。レンヌが2-1で勝利した。

なお、レンヌは73分にアブデルハミド・ブードラル（DF）、89分にバランタン・ロニエ（MF）、90+6分にセバスティアン・シマニスキ（MF）に、またナントは38分にニコラス・コッツァ（DF）、50分にデイベル・マチャド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 02:20:34 更新