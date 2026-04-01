リーグ・アン 25/26の第31節 パリFCとリールの試合が、4月27日00:15にスタッド・ジャン ブーアンにて行われた。

パリFCはチーロ・インモービレ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、マキシム・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、アイウブ・ブアディ（MF）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。リールのマティアス・フェルナンデス（FW）がPKを決めてリールが先制。

ここで前半が終了。0-1とリールがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、パリFCが選手交代を行う。マーシャル・ムネツィ（MF）からアリマミー・ゴリー（FW）に交代した。

46分、パリFCが選手交代を行う。マキシム・ロペス（MF）からリュディ・マトンド（MF）に交代した。

69分、パリFCは同時に2人を交代。モーゼス・サイモン（FW）、チーロ・インモービレ（FW）に代わりイラン・ケバル（MF）、ルカ・コレオショ（FW）がピッチに入る。

78分、リールが選手交代を行う。ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）からイーサン・エムバペ（MF）に交代した。

83分、リールは同時に2人を交代。フェリックス・コレイア（FW）、マティアス・フェルナンデス（FW）に代わりガエタン・ペラン（MF）、オリビエ・ジルー（FW）がピッチに入る。

85分にパリFCのピエール・レースメル（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もパリFCの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、リールが0-1で勝利した。

なお、パリFCは10分にムスタファ・ムボウ（DF）、72分にジョナタン・イコネ（MF）、90分にイラン・ケバル（MF）、90+5分にアリマミー・ゴリー（FW）に、またリールは49分にアイウブ・ブアディ（MF）、63分にバンジャマン・アンドレ（MF）、90+5分にネイサン・ノイ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 02:20:39 更新