ブンデスリーガ 25/26の第31節 ドルトムントとフライブルクの試合が、4月27日00:30にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。

ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、サムエレ・イナチョ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ルーカス・ホラー（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。ドルトムントのラミ・ベンセバイニ（DF）のアシストからマクシミリアン・バイアー（FW）がゴールを決めてドルトムントが先制。

さらに14分ドルトムントが追加点。ユリアン・ブラント（MF）のアシストからセール・ギラシ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに31分ドルトムントが追加点。ユリアン・リエルソン（DF）のアシストからラミ・ベンセバイニ（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とドルトムントがリードしてハーフタイムを迎えた。

67分、フライブルクは同時に2人を交代。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、イゴール・マタノビッチ（FW）に代わりヤンニクラス・ベステ（MF）、マキシミリアン・フィリップ（FW）がピッチに入る。

74分、ドルトムントが選手交代を行う。サムエレ・イナチョ（FW）からダニエル・スベンソン（DF）に交代した。

75分、フライブルクは同時に2人を交代。フィリップ・ラインハート（DF）、デリー・シェアハント（FW）に代わりアントニー・ユング（DF）、シリアケ・イリエ（FW）がピッチに入る。

84分、ドルトムントは同時に2人を交代。ユリアン・ブラント（MF）、セール・ギラシ（FW）に代わりカーニー・チュクエメカ（MF）、ファビオ・シルバ（FW）がピッチに入る。

84分、フライブルクが選手交代を行う。ニコラス・ヘフラー（MF）からTarnutzer Rouven（MF）に交代した。

後半終了間際の87分ドルトムントが追加点。ファビオ・シルバ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後もドルトムントの選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ドルトムントが4-0で勝利した。

なお、ドルトムントは65分にジョーブ・ベリンガム（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 02:30:21 更新