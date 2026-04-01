リーグ・アン 25/26の第31節 ルアーブルとメッスの試合が、4月27日00:15にスタッド・オセアンにて行われた。

ルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ムバワナ・サマッタ（FW）、イッサ・スーメレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはギオルギ・クビリタイア（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。ルアーブルのムバワナ・サマッタ（FW）がゴールを決めてルアーブルが先制。

しかし、9分メッスが同点に追いつく。ゴティエ・ハイン（FW）のアシストからギオルギ・クビリタイア（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、13分ルアーブルが逆転。ヤシン・ケフタ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

18分、メッスが選手交代を行う。ジャンフィリップ・グバミン（MF）からMbala Nathan（FW）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+5分メッスのゴティエ・ハイン（FW）がPKを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、メッスは同時に2人を交代。ウリエミシェル・ガブ（MF）、アルファ・トゥーレ（MF）に代わりPandore Jahyann（MF）、ベンジャミン・スタンボウリ（DF）がピッチに入る。

46分、ルアーブルが選手交代を行う。ラスール・ヌジャイ（MF）からリュカ・グルナ（DF）に交代した。

52分ルアーブルが逆転。ヤニス・ゾアウィ（MF）がPKを決めて3-2と逆転する。

54分、さらにスコアが動く。メッスのPandore Jahyann（MF）がゴールを決めて3-3に追いつく。

61分、さらにスコアが動く。ルアーブルが逆転。イッサ・スーメレ（FW）のアシストからフォデ・ドゥクレ（DF）がゴールを決めて4-3と逆転する。

69分、ルアーブルが選手交代を行う。フォデ・ドゥクレ（DF）からゴドソン・キエレメ（MF）に交代した。

79分、ルアーブルは同時に2人を交代。ヤシン・ケフタ（MF）、ヤニス・ゾアウィ（MF）に代わりソフィアン・ブファル（MF）、ティモテー・ペンベレ（DF）がピッチに入る。

85分メッスのゴティエ・ハイン（FW）がゴールを決めて4-4に追いつく。

その後もルアーブルの選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-4で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。4-4で引き分けという結果になった。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。

2026-04-27 02:30:42 更新