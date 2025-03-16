◆米大リーグ ドジャース１２―４カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に先発し、今季最長５回０／３でメジャー自己最多９９球を投げ、７安打４失点の粘投。絶好調の鈴木誠也外野手（３１）に４号ソロを浴びるなど、メジャー自己ワースト３被弾だったが、１４安打１２得点の打線に救われ、昨年５月３日の敵地・ブレーブス戦以来３５７日ぶりのメジャー２勝目＆今季初勝利を手にした。

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わずかな時間でも、サインなどファンに対応する朗希。敵地でも、天候さえも関係ない。１７日（日本時間１８日）の米デンバーでは大雪に見舞われ、ドジャース戦史上“最寒”の気温１．７度となったが、試合前練習中、フェンス際から声をかけられると、すかさず歩み寄った。サインが書きやすいよう利き手の右手袋を外し、かじかむ手を温めながらペンを走らせた。

ファンサービスを大切にする原点には、感謝の思いがある。「僕なんかに『サインが欲しい』と声をかけてくれて…。（ドジャースには）いっぱいスター選手がいる中でも、呼んでくれてありがたいんです」。ロッテ時代の２４年にも、沖縄・石垣島キャンプで雨の中、約２００人にサインを書いた。渡米後も決しておごらず、挑戦し続ける２４歳が、「朗希の日」に恩返しの白星を添えた。（竹内 夏紀）