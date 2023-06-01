アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場付近で25日、銃撃事件があり、大統領は退避しました。銃撃したとみられる男はその場で拘束され、アメリカメディアはカリフォルニア州出身の31歳の男だと報じています。

トランプ大統領は25日、ホワイトハウス記者会が主催する夕食会に大統領に就任後、初めて出席しました。

イベント開始からおよそ30分後、会場付近で複数の銃声が聞こえたため、壇上にいたトランプ氏らはシークレットサービスらによって退避させられました。トランプ氏や出席していた政権関係者にケガはありませんでした。

トランプ氏はSNSで「銃撃犯が拘束された」と明らかにし、拘束された男とみられる映像と写真を投稿しました。その後、ホワイトハウスで会見を開き、事件は「予期していなかった」と述べました。

トランプ大統領「まったく予期せぬ出来事だったが、シークレットサービスなどが迅速に対応してくれた」

また「銃撃犯は複数の武器を持っていた」と述べ、職員1人が撃たれたが命に別条はないと明らかにしました。

捜査当局によりますと、拘束された男は単独犯とみられ、夕食会が行われていた会場のホテルに宿泊していたということです。

また複数のアメリカメディアは、拘束されたのはカリフォルニア州出身の31歳の男で、散弾銃や拳銃、複数のナイフで武装していたと報じています。

さらにCBSは男が捜査当局に対し「トランプ政権の高官を撃ちたかった」と供述したと伝えていて、当局が調べを進めています。