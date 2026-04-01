ラ・リーガ 25/26の第32節 レアル・オビエドとエルチェの試合が、4月26日23:15にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、マルク・アグアド（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。エルチェのマルク・アグアド（MF）のアシストからペドロ・ビガス（DF）がゴールを決めてエルチェが先制。

さらに16分エルチェが追加点。アルバロ・ロドリゲス（FW）のアシストからゴンサロ・ビジャール（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とエルチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

レアル・オビエドは後半の頭から選手交代。クワシ・シボ（MF）からthiago cruz fernandez（FW）に交代した。

58分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ラヒム・アルハサン（DF）、ハイセム・ハッサン（FW）に代わりサンティ・カソルラ（MF）、thiago borbas（FW）がピッチに入る。

62分、エルチェが選手交代を行う。エクトル・フォルト（DF）からテテ・モレンテ（FW）に交代した。

65分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ダビド・カルモ（DF）からハビ・ロペス（DF）に交代した。

69分、エルチェは同時に2人を交代。マルク・アグアド（MF）、アンドレ・シルバ（FW）に代わりジョン・ヌワンコ（MF）、ヘルマン・バレラ（FW）がピッチに入る。

76分、レアル・オビエドのアーロン・エスカンデル（GK）のアシストからイリヤス・チャイラ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

76分、レアル・オビエドが選手交代を行う。ニコラス・フォンセカ（MF）からサンティアゴ・コロンバト（MF）に交代した。

81分、エルチェは同時に2人を交代。アドリア・ペドロサ（DF）、ブバ・サンガレ（DF）に代わりレオ・ペトロ（DF）、ビクトル・チュスト（DF）がピッチに入る。

90+5分にエルチェのヘルマン・バレラ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、エルチェが1-2で勝利した。

なお、レアル・オビエドは63分にニコラス・フォンセカ（MF）、75分にthiago cruz fernandez（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-27 01:20:14 更新