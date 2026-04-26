【３ヶ月で−２kg】“いつもと同じ動き”をやめるだけ。体が変わり始めたシンプル習慣
運動しているのに、なぜか体が変わらないことに悩んでいませんか？Gさん（43歳・営業職）も、まさに同じ悩みを感じていたひとり。通勤や外回りで歩く機会は多かったものの、体重も見た目も大きな変化は感じられなかったといいます。そんな中で見直したのが、“体の動かし方”。特別な運動を増やしたわけではなく、日常の動きに少し変化を加えただけで、体に違いが出てきたそうです。
“動いているのに変わらない”違和感
「毎日それなりに歩いているし、運動不足ではないと思っていました」と話すGさん。営業職として外回りも多く、日常的に体を動かしている実感があったといいます。それでも、体のラインや体重にはほとんど変化が見られませんでした。
“少し変える”だけで体の使い方が変わる
そこで意識したのが「動きに変化をつける」こと。新たに運動を始めるではなく、日常の延長でできる範囲に絞りました。
「エスカレーターではなく階段を使う、少しだけ早歩きにする、歩幅を広げる。本当にそれだけです」とGさんが取り入れたのはどれもシンプルなこと。それでも、同じ距離を歩いているのに、「前よりも脚をしっかり使っている感覚があって、歩いているだけでも負荷がかかっている感じがありました」と体の使われ方に違いを感じるようになったといいます。
“慣れない刺激”が変化につながる
こうした習慣を続けた結果、３ヶ月後には体重が−２kg。大きな数字ではないものの、「特に下半身がすっきりして、パンツのシルエットが変わりました。歩き方を変えただけでここまで違うとは思っていなかったです」とGさんは見た目の変化を実感できたといいます。無理な運動を増やすのではなく、慣れた動きに少し刺激を加える。それが、続けやすさにもつながったのでしょう。
運動しているのに変わらないと感じるときは、“何をやるか”だけでなく“どう動いているか”を見直すタイミングかも。同じ動きを繰り返すだけでなく、少しだけ変化や負荷を加えること。それだけでも体の使い方は変わりますし、きっと結果につながっていくはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、取材および生活習慣や体づくりに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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