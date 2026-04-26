そのショートヘア、少しおばさんっぽく見えるかも？大人世代が見直したい“老け見えポイント”
すっきり見えて扱いやすいイメージのあるショートヘアですが、実際に取り入れてみると「なんとなく今っぽく見えない」と感じる人は少なくないようです。その違和感の正体は、ズバリ“バランスのズレ”。中でも、シルエット・前髪・質感の３つの要素は印象を大きく左右するポイントになります。そこで今回は、大人世代がやりがちな“老け見えにつながりやすいショートヘア”の特徴を具体的に見てみましょう。
丸みを出しすぎた“重ためシルエット”
やわらかさを意識するあまり、全体に丸みをつけすぎると、シルエットの重心が下に集まりやすくなります。特に横から見たときにボリュームが低い位置に溜まると、ラインが詰まって見え、どこか古い印象に傾きがち。
ショートヘアはコンパクトだからこそ、シルエットの位置バランスがそのまま印象に直結します。丸みは残しつつも、トップにわずかな軽さをつくることで抜け感を出すのがポイントです。
整えすぎた“きっちり前髪”
前髪をきれいに整えようとして、動きや隙間をなくしてしまうと、仕上がりが一気に硬く見えてしまいます。均一に揃った前髪は整って見える反面、今のトレンドからは少し離れた印象になりやすいポイントのひとつ。
大切なのは“整えすぎないこと”です。ほんの少し隙間をつくる、束を分けるといった微調整だけで、同じ長さでもやわらかさと抜け感が生まれ、印象はぐっと今っぽく変わります。
軽くしすぎて“スカスカ質感”
軽さを出そうとして毛量を削りすぎると、毛先の密度が不足し、まとまりにくい質感になってしまうもの。特にショートヘアは毛先がそのまま見えるため、スカスカに見えるとパサつきや疲れた印象につながりやすくなります。
ポイントは“全体を軽くする”のではなく、“必要な部分だけ抜く”こと。毛先に適度な厚みを残しながら動きを出すことで、ツヤとまとまりを保ちつつ、軽やかさを両立しましょう。
▲シルエット・前髪・質感の３つを整えることで、自然な抜け感と今っぽさが生まれる
ショートヘアは、ほんの少しのバランスで印象が大きく変わります。重くするか軽くするかではなく、「どこに重さを残し、どこに抜けをつくるか」がポイント。なんとなくしっくりこないと感じたときは、全体をいきなり変えようとするのではなく、今回挙げた要素をひとつずつ見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼前髪で一気に“脱・おば見え”？ショートヘア「若作りと若見え」の分かれ目