岩手県大槌町の山林火災は5日目の26日（日）も鎮圧には至らず、県によりますと、上空からの目視で確認した焼失面積はおよそ1373ヘクタールに拡大しています。

22日に大槌町の小鎚地区と吉里吉里地区で発生した山林火災は延焼が続いています。

火の手が迫りつつある吉里吉里地区周辺の住民は不安を隠せない様子です。

付近の住民「（Q：（避難に）備えてたりしますか？）今は別に何もしてないが、これからやらなきゃいけない」

記者「山の向こう側に新たに避難指示が出た長井地区がありますが、白い煙に覆われているのがわかります」

26日、新たに長井地区の17世帯・24人に避難指示が出され、対象人数は、3257人になりました。

一方、避難所になっている城山公園体育館には、休校が続く子どもたちのために「遊び」と「学び」の場が設けられました。

この場所に避難していない子どもも利用でき、学校の役割を担います。

中学生「最初は友達とかいなくて楽しくなかったけど、ここができて楽しくなった」

山林火災は、いまだ鎮圧には至らず、懸命な消火活動が続いています。