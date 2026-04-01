マドリード・オープン

大会期間：2026年4月23日～2026年5月3日

開催地：スペイン マドリード

コート：クレー（赤土）

結果：[クリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチ] 2 - 1 [マリエ ボウズコバ / リンダ ノスコワ]

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マドリード・オープン第6日がスペイン マドリードで行われ、女子ダブルス2回戦で、クリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチとマリエ ボウズコバ / リンダ ノスコワが対戦した。

第1セットはマリエ ボウズコバ / リンダ ノスコワが6-3で先取。第2セットはクリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチが7-5で奪い返すと、第3セットもクリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチが11-9で制し、クリスティナ ムラデノビッチ / アレクサンドラ クルニッチがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 00:12:07 更新