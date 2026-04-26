＜速報＞勝みなみ＆原英莉花の“黄金世代”コンビがメジャー同組 ともに2パットのパー発進
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外女子メジャーの最終ラウンドが進行中。3サム1ウェイのペアリングで、日本時間午後11時7分には勝みなみと原英莉花が同組でティオフした。
【写真】馬場咲希が会場で号泣…何があった？
ともに1998年度生まれの“黄金世代”。プラチナ世代のオーストン・キム（米国）を加えた3人組で回る。出だし1番パー5は勝が5メートル、原が2メートルにつけたがともに2パットのパートした。日本勢は11人が予選を通過。昨年覇者・西郷真央は午後9時17分に日本勢の先陣を切ってティオフし、7ホールを消化してひとつ落としてトータル3オーバー。吉田優利が3番から連続バーディを奪っている。竹田麗央と神谷そらの飛ばし女王コンビは午後11時40分にスタート。笹生優花はそのひとつ後ろの組でプレーし、20位からの浮上を狙う。山下美夢有と岩井明愛は日本勢最上位のトータル5アンダー・12位タイ。山下は翌27日午前0時24分、岩井が同0時35分にティオフを迎える。トータル16アンダーで独走態勢を築いているネリー・コルダ（米国）は、日本時間午前1時8分にイン・ルオニン（中国）、パティ・タバタナキト（タイ）と同組でスタートする。今大会の賞金総額は900万ドル（約14億2800万円）。優勝者には135万ドル（約2億1400万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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