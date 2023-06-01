Aぇ! group・佐野晶哉がananソロ表紙に初登場！役者としての情熱や新体制での活動を真摯に語る

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新体制となって新たなスタートを切ってAぇ! groupから、佐野晶哉がananソロ表紙に初登場し巻頭グラビアを飾った。

■「“今年は佐野の一年やったなぁ！”って言われることが今の目標」（佐野晶哉）

NHK 連続テレビ小説『風、薫る』に“シマケン”こと島田健次郎役で出演して話題を集めているAぇ! group・佐野晶哉。生来のスタイルと頭身バランスの良さを活かし、「音楽に没頭する沼系男子風」「スリムな黒タンクコーデ」「和装風ブラックコーデ」といった、黒を基調にしたコーディネートで巻頭グラビアを飾っている。

昨年11月に新体制となり、新たなスタートを切ったAぇ! group。ロングインタビューではアルバム『Runway』の制作やツアーの開催など、4人一丸となって活動を続ける中で「Aぇ! groupの名をもっと広めたい」「“今年は佐野の一年やったなぁ！”って言われることが今の目標」と熱く語る。そして役者として大きな飛躍へとつながるであろう朝ドラにかける想いも綴られている。

また、ＣＤデビュー2周年を迎えるにあたり、「こんなにファンの方に感謝せなあかんグループ、他にないんちゃうか」と、グループを支えるファンヘの想いや、共に歩む末澤誠也、正門良規、小島健らへのメッセージも語られるファン必読の内容だ。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.05.13 ON SALE

『anan』2495号

■【動画】Aぇ! group「PRIDE」MV Teaser

■関連リンク

『anan』公式サイト

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