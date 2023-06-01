【夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン】 4月27日～ 開催

サントリービバレッジ＆フードは、キャンペーン「夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン」を4月27日より開始する。

同社では、2月にポケモンが30周年を迎えたことを記念し、年間を通じてポケモンとのさまざまなタイアップ施策を実施。本キャンペーンはその第1弾として開催される。

本キャンペーンでは、対象のサントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml～680ml）を購入し、レシートをLINEで送付するとオリジナルグッズが当たる。「24本購入で応募できるコース」では、抽選で50名にくさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプ、でんきタイプの各特性をイメージした機能を備えた「多機能リュック」がもらえる。また「4本購入で応募できるコース」では、抽選で250名に「相棒タオル」が当たる。

A賞：24本購入で応募できるコース

抽選で50名に「多機能リュック」が当たる。

・くさタイプ：草むらを駆け回るシューズを収納できるシューズポケット付き

・ほのおタイプ、みずタイプ：保温・保冷機能付き

・でんきタイプ：ピカっと光る反射板付き

B賞：4本購入で応募できるコース

抽選で250名に「相棒タオル」が当たる。

「夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン」

レシート有効期間：4月27日～5月31日

※レシートアップロード締め切り：6月1日23時59分

対象商品

・サントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml～680ml）

※一部の店舗では取扱いがない場合がある。

※1.2L～2LLの大容量ボトルは対象外。

※キャンペーンシールが貼付されている商品、キャンペーンパック品、その他キャンペーン商品は対象外。

景品・当選人数

【A賞】（24本購入で応募できるコース）多機能リュック 50名

【B賞】（4本購入で応募できるコース）相棒タオル（全4種） 250名

応募に関する詳細は以下のページにて公開される。

□キャンペーン特設ページ

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.