「ポケモン」オリジナルグッズが抽選で当たる！ サントリー、ポケモンとのタイアップキャンペーンを本日開始
サントリービバレッジ＆フードは、キャンペーン「夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン」を4月27日より開始する。
同社では、2月にポケモンが30周年を迎えたことを記念し、年間を通じてポケモンとのさまざまなタイアップ施策を実施。本キャンペーンはその第1弾として開催される。
本キャンペーンでは、対象のサントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml～680ml）を購入し、レシートをLINEで送付するとオリジナルグッズが当たる。「24本購入で応募できるコース」では、抽選で50名にくさタイプ、ほのおタイプ、みずタイプ、でんきタイプの各特性をイメージした機能を備えた「多機能リュック」がもらえる。また「4本購入で応募できるコース」では、抽選で250名に「相棒タオル」が当たる。
A賞：24本購入で応募できるコース
抽選で50名に「多機能リュック」が当たる。
・くさタイプ：草むらを駆け回るシューズを収納できるシューズポケット付き
・ほのおタイプ、みずタイプ：保温・保冷機能付き
・でんきタイプ：ピカっと光る反射板付き
B賞：4本購入で応募できるコース
抽選で250名に「相棒タオル」が当たる。
「夢と！冒険の！相棒グッズが当たる！キャンペーン」
レシート有効期間：4月27日～5月31日
※レシートアップロード締め切り：6月1日23時59分
対象商品
・サントリー清涼飲料ペットボトル（容量300ml～680ml）
※一部の店舗では取扱いがない場合がある。
※1.2L～2LLの大容量ボトルは対象外。
※キャンペーンシールが貼付されている商品、キャンペーンパック品、その他キャンペーン商品は対象外。
景品・当選人数
【A賞】（24本購入で応募できるコース）多機能リュック 50名
【B賞】（4本購入で応募できるコース）相棒タオル（全4種） 250名
応募に関する詳細は以下のページにて公開される。
□キャンペーン特設ページ
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.