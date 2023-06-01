Aぇ! group佐野晶哉、待望の『anan』初ソロ表紙 「美脚美尻」特集で“美シルエット”
Aぇ! groupの佐野晶哉が、5月13日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2495号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。
【写真】メンバーカラースーツで夜景を背景にキメるAぇ! group
NHK連続テレビ小説『風、薫る』の“シマケン”こと島田健次郎役も話題の佐野が、待望の『anan』初ソロ表紙。グループいちの高身長と、ファッションモデルさながらのスタイルをいかしたグラビアを届ける。
今号は『anan』の名物特集「美脚美尻」。佐野は、高い腰から伸びるスラリとした脚、バンドのドラム担当でほどよく筋肉のついた腕など、音楽的な才能とともに、モデル級のどんな洋服も着こなす誰もがうらやむスタイルの持ち主。まさに今回の特集にぴったりの抜てきとなった。
表紙は、佐野の頭身バランスを存分にいかしたブラックの「美シルエットタンク」スタイル。美しくしなやかな体に一番似合うスタイリングをさまざまに用意するなか、スタッフ満場一致のコーディネートとなった。チラリとのぞく薄いお腹に、ほどよい筋肉。美しい腕にはアームカバーをはめ、洒落感たっぷり。細身のフレアパンツがより一層美しい脚を引き立てる。さらに、シンプルなシルバーネックレスがきらめき、吸い込まれるような瞳でカメラを見つめる。
グラビアは、3つのシチュエーション。1つ目は、音楽三昧な日々を送る“沼系男子”グラビア。もしも佐野がアイドルではなく、寝ても覚めても音楽に没頭する“沼系男子”だったら…。そんなイメージのもと作り込まれたセットには、佐野が持参した自身のギターに、デビューツアーで披露したカホン、有線イヤホンに楽譜など、音楽にまつわるさまざまなアイテムが置かれ、お昼頃に目覚める…というところからスタート。そのたたずまいは音楽と真剣に向き合う天才音楽家そのもの。一瞬一瞬の表情を収めたフォトストーリーとなった。
2つ目は、表紙にもなったスリムな黒タンクコーデで、現代的なスタイルの良さが際立つ。そして3つ目は、和装風ブラックコーデのツヤっぽさ満点のビジュアルで、和室で撮影が行われた。実は佐野が約4年前に初めて同誌「CLOSE UP」企画にソロで登場した際にも、畳で撮影を行っていた。一見袴にも見える太いパンツをはきこなし、パチッと強いライトやアンバーなライトを浴びながら、畳の上でポーズをとる佐野からはオトナの色香が漂う。
インタビューでは、佐野が「Aぇ! group の名をもっと広めたい」「“今年は佐野の一年やったなぁ！”って言われることが今の目標」と熱く語り、その言葉からは、グループを背負って立つ決意が感じられる。役者として大きな飛躍へとつながるであろう朝ドラにかける想いも必読。また、CDデビュー2周年を迎えるにあたり、「こんなにファンの方に感謝せなあかんグループ、他にないんちゃうか」とファンヘの想い、末澤誠也、正門良規、小島健へのメッセージも語る。
「美脚美尻2026」特集は、夏に向けて、バランスのとれたヘルシーな美脚＆美尻を目指すべく、美脚を蘇らせる“ファシア”調整、美しいヒップラインを再構築する“土台筋”トレ、不調のサイン“寝指”を目覚めさせるストレッチ、老廃物を流すもみほぐし術、足裏＆骨盤＆股関節の3点が要の関節ゆるしめリセットなどのメソッドを紹介。このほか、期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」としてtimelesz・橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝も登場する。
【写真】メンバーカラースーツで夜景を背景にキメるAぇ! group
NHK連続テレビ小説『風、薫る』の“シマケン”こと島田健次郎役も話題の佐野が、待望の『anan』初ソロ表紙。グループいちの高身長と、ファッションモデルさながらのスタイルをいかしたグラビアを届ける。
今号は『anan』の名物特集「美脚美尻」。佐野は、高い腰から伸びるスラリとした脚、バンドのドラム担当でほどよく筋肉のついた腕など、音楽的な才能とともに、モデル級のどんな洋服も着こなす誰もがうらやむスタイルの持ち主。まさに今回の特集にぴったりの抜てきとなった。
グラビアは、3つのシチュエーション。1つ目は、音楽三昧な日々を送る“沼系男子”グラビア。もしも佐野がアイドルではなく、寝ても覚めても音楽に没頭する“沼系男子”だったら…。そんなイメージのもと作り込まれたセットには、佐野が持参した自身のギターに、デビューツアーで披露したカホン、有線イヤホンに楽譜など、音楽にまつわるさまざまなアイテムが置かれ、お昼頃に目覚める…というところからスタート。そのたたずまいは音楽と真剣に向き合う天才音楽家そのもの。一瞬一瞬の表情を収めたフォトストーリーとなった。
2つ目は、表紙にもなったスリムな黒タンクコーデで、現代的なスタイルの良さが際立つ。そして3つ目は、和装風ブラックコーデのツヤっぽさ満点のビジュアルで、和室で撮影が行われた。実は佐野が約4年前に初めて同誌「CLOSE UP」企画にソロで登場した際にも、畳で撮影を行っていた。一見袴にも見える太いパンツをはきこなし、パチッと強いライトやアンバーなライトを浴びながら、畳の上でポーズをとる佐野からはオトナの色香が漂う。
インタビューでは、佐野が「Aぇ! group の名をもっと広めたい」「“今年は佐野の一年やったなぁ！”って言われることが今の目標」と熱く語り、その言葉からは、グループを背負って立つ決意が感じられる。役者として大きな飛躍へとつながるであろう朝ドラにかける想いも必読。また、CDデビュー2周年を迎えるにあたり、「こんなにファンの方に感謝せなあかんグループ、他にないんちゃうか」とファンヘの想い、末澤誠也、正門良規、小島健へのメッセージも語る。
「美脚美尻2026」特集は、夏に向けて、バランスのとれたヘルシーな美脚＆美尻を目指すべく、美脚を蘇らせる“ファシア”調整、美しいヒップラインを再構築する“土台筋”トレ、不調のサイン“寝指”を目覚めさせるストレッチ、老廃物を流すもみほぐし術、足裏＆骨盤＆股関節の3点が要の関節ゆるしめリセットなどのメソッドを紹介。このほか、期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」としてtimelesz・橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝も登場する。