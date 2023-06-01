『呪術廻戦』じゅじゅフェスのビジュアル解禁
ビアニメ『呪術廻戦』のイベント「じゅじゅフェス 2026 -5th anniversary-」のビジュアルが解禁された。8月29日・30日にKアリーナ横浜で開催される、アニメ『呪術廻戦』5周年を締めくくるフィナーレイベントとなっている。
【画像】描かれているキャラ違う！公開された「じゅじゅフェス」ビジュアル
虎杖悠仁をはじめ、『呪術廻戦』を彩る主要キャラクターが集結した、華やかなビジュアルに仕上がっており、さらに、今回のDAY1とDAY2出演キャストの演じるキャラクターごとにまとめた“DAY1 ver”と”DAY2 ver“も公開された。
最新シリーズ「死滅回游 前編」を含むこれまでの『呪術廻戦』の歩みを一挙に振り返る、過去最大規模のイベントで、豪華キャスト・アーティストとともに、アニメ5周年のフィナーレを飾る特別なイベントとなる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
・DAY1
【キャスト】
榎木淳弥/緒方恵美/
中村悠一/櫻井孝宏/
島崎信長/諏訪部順一/
浪川大輔/中井和哉/東地宏樹
【アーティスト】
第1期第2クールOPテーマアーティスト：Who-ya Extended
第2期「懐玉・玉折」OPテーマアーティスト：キタニタツヤ
第3期EDテーマアーティスト：jo0ji
・DAY2
【キャスト】
榎木淳弥/緒方恵美/
内田雄馬/瀬戸麻沙美/
小松未可子/津田健次郎/
櫻井孝宏/遊佐浩二/杉田智和
【アーティスト】
第1期第1クールEDテーマアーティスト：ALI
第2期「渋谷事変」EDテーマアーティスト：羊文学
第3期EDテーマアーティスト：ｊo0ji
【画像】描かれているキャラ違う！公開された「じゅじゅフェス」ビジュアル
虎杖悠仁をはじめ、『呪術廻戦』を彩る主要キャラクターが集結した、華やかなビジュアルに仕上がっており、さらに、今回のDAY1とDAY2出演キャストの演じるキャラクターごとにまとめた“DAY1 ver”と”DAY2 ver“も公開された。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
・DAY1
【キャスト】
榎木淳弥/緒方恵美/
中村悠一/櫻井孝宏/
島崎信長/諏訪部順一/
浪川大輔/中井和哉/東地宏樹
【アーティスト】
第1期第2クールOPテーマアーティスト：Who-ya Extended
第2期「懐玉・玉折」OPテーマアーティスト：キタニタツヤ
第3期EDテーマアーティスト：jo0ji
・DAY2
【キャスト】
榎木淳弥/緒方恵美/
内田雄馬/瀬戸麻沙美/
小松未可子/津田健次郎/
櫻井孝宏/遊佐浩二/杉田智和
【アーティスト】
第1期第1クールEDテーマアーティスト：ALI
第2期「渋谷事変」EDテーマアーティスト：羊文学
第3期EDテーマアーティスト：ｊo0ji
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