「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）

体重無差別で争われた。決勝は２５年世界選手権９０キロ級決勝と同一カードになり、同金メダルの村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝は、同銀メダルの田嶋剛希（２８）＝パーク２４＝に敗れ、初優勝を逃した。

旗判定、足取り、決勝８分、全日本の独自ルールによる普段との心理状況の違いが勝敗を分けた。村尾が３連勝中だった同級のライバル・田嶋に、隅返しで技ありを奪われて逆転負けを喫した。開始から強烈な釣り手で間合いをコントロールして試合を有利に進めたが、終盤までポイントはなし。判定での勝利をより確実にするために技を打ったところ、同時に田嶋も隅返しを放った。もつれるように倒れ込む絶妙な瞬間だったが、技ありは田嶋。残り１２秒で逆転負けとなってしまった。

試合後は表情を変えずに淡々と総括した。「最後、投げにいったがゆえの出来事。国際試合ならそうはしていなかったのかな」と反省しつつ、「技に入るタイミングがかち合ってしまった。価値のある大会で負けてしまって悔しい」と唇を振るわせた。

決勝は敗れたが、重量級選手と対戦した準決勝までの４戦では、うち３戦で一本勝ちし、自力の高さを証明した村尾。今後は自身の階級に戻り、１０月の世界選手権（バクー）に照準を合わせていく。田嶋との再戦の可能性は高い。「ここで失敗してよかったと思えるように」と見据えつつ、「全日本選手権は優勝しないといけないと改めて思った」と無差別Ｖへの闘争心も燃やした。