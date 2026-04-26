家族の日常をSNSに晒し続ける夫…怒るのも当然ですよね。

「投稿しない」と約束したはずなのに、また繰り返してしまう夫。悪意はないのかもしれないけれど、晒される妻や子どもの気持ちを考えてほしい...！

ここから夫婦の溝はどんどん深まっていきそうで…この先どうなってしまうのでしょうか。

>>【まんが】家族写真をSNSに晒す夫

(ウーマンエキサイト編集部)