ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「その投稿、笑い事じゃない！」夫がSNSに家族写真を無断投稿!? ご近… 「その投稿、笑い事じゃない！」夫がSNSに家族写真を無断投稿!? ご近所さんに笑われていた妻…止まらない夫の暴走 「その投稿、笑い事じゃない！」夫がSNSに家族写真を無断投稿!? ご近所さんに笑われていた妻…止まらない夫の暴走 2026年4月26日 22時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 家族の日常をSNSに晒し続ける夫…怒るのも当然ですよね。「投稿しない」と約束したはずなのに、また繰り返してしまう夫。悪意はないのかもしれないけれど、晒される妻や子どもの気持ちを考えてほしい...！ここから夫婦の溝はどんどん深まっていきそうで…この先どうなってしまうのでしょうか。>>【まんが】家族写真をSNSに晒す夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】家族写真をSNSに晒す夫 反抗期つらい…娘は初めての挫折で私への当たりが強くなったけど…【お宅のお子さんが万引きしました Vol.3】 「この人はうちの嫁には合わないと思う」義父の時代錯誤な条件に反論した嫁の大誤算…この結婚はうまくいく？