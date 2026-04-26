◆第１０回ヴィーナスカップ・重賞（４月２６日、佐賀競馬場・ダート１７５０メートル、不良）

グランダム・ジャパン古馬牝馬シリーズの重賞に１１頭（佐賀５、兵庫３、愛知１、大井１、川崎１）が出走し、３番人気で愛知の塚本征吾騎手が騎乗のサノノエスポ（牝６歳、高知・目迫大輔厩舎、父エスポワールシチー）が、重賞初勝利を飾った。勝ちタイムは１分５４秒０。

不良馬場で行われ、逃げたソイジャガーの内から運び、２頭並んで道中は進める形。最後の直線で振り切って抜け出し、ゴール前では迫る兵庫のヴィーリヤを首差しのいだ。

同馬はＪＲＡ所属時に３勝を挙げ、昨秋に高知競馬に移籍。５戦目で待望の初タイトル獲得となった。

５番人気だったヴィーリヤ（杉浦健太騎手）が２着。４番人気だった地元佐賀のソイジャガー（石川慎将騎手）が３着に続いた。

単勝６６０円、複勝９が２１０円、３が３３０円、９が１９０円。枠連複３２８０円。馬連複３３３０円。馬連単６１３０円。ワイド３‐７が７８０円、７‐９が７４０円、３‐９が８７０円。３連複５８４０円。３連単３万７２００円となった。