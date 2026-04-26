女優の戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、葛藤を抱えた十代のころを振り返った。

神戸出身で、中学卒業後の16歳で単身、上京。高校には通わず、女優として生きていく道を選んだ。

番組には、戸田の恩師でもある、ボイストレーナーの長岡公子さんが、リモートで出演。上京直後から、発音やアクセントを約2年にわたり指導していたという。画面越しながら久々に顔を合わせると、戸田は「先生〜」と手を振り、早くも瞳を潤ませた。

長岡さんによると、当時の戸田はハキハキと返事をする子だったという。「怒られない、いい子でいないと（いけない）、失敗しちゃいけないんだという思いが凄くあったんだと思う」。その推察に、戸田は「殻に閉じこもっていたんだと思うんです、自分が」と打ち明けた。

「“関西弁をしゃべるな”って、会社から言われていたんです。プライベートな時間も。自分の母国語じゃないですけど、自分の言葉も出せない。こうじゃなくちゃいけないんだ。いい子にしてなくちゃいけないんだ。大人が認める理想の自分でいなくちゃいけないんだというのが、どんどんできていって」

自ら作った殻から抜け出ることができたのは、長岡さんの一言があったからだという。「“その鎧を外さないと、私は恵梨香ちゃんとできないから”って。初めてそれに気づいてくれた人がいた。初めて実家に帰った時の解放感、心のほどけ（があった）」と振り返った。

長岡さんは「“いい子でいようと思ってる。その殻を外して、自由になってくれないと、私と向き合ってくれないと、ボイトレのレッスンはできないよ？”って言ったんだよね」と、優しく問いかけた。戸田は「泣いちゃう…」と、涙をポロポロ。「私の人生において、本当に大切な人間を作ってくれた先生なんです」と感謝した。