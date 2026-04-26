アーセナルはプレミアリーグ第34節でニューカッスルと対戦し、1-0の勝利を飾った。



ボーンマス（1-2）、マンチェスター・シティ（1-2）に敗れていたアーセナルはリーグタイトル獲得のために今節は落としてはいけない一戦だったが、見事に勝ちきり、貴重な3ポイントを獲得。得意のCKの流れからエベレチ・エゼが豪快なシュートを叩き込み、そのゴールをアーセナルは守り切った。





今節のニューカッスル戦はアーセナルにとってプレッシャーのかかる一戦だったが、そんなこの試合で、英『Evening Standard』が「怪物級の活躍」と絶賛を惜しまない選手がいる。それは決勝点のエゼではなく、左SBで出場したピエロ・インカピエだ。同メディアはインカピエに10点満点中8点をつけており、これはチーム内最高評価。さらに「守備の要として怪物級の活躍。1対1では相変わらずアグレッシブで、5回のタックルを成功させた。特にニューカッスルがプレッシャーを強めたロスタイムには、エランガを相手に素晴らしいプレイを見せた。サイドを縦横無尽に駆け回り、精力的にプレイした」と讃えている。24歳の同選手は今シーズンよりアーセナルでプレイしており、ここまで公式戦34試合に出場し1ゴール2アシストをマーク。センターバックだけではなく、左サイドバックとしても素晴らしいパフォーマンスを見せていて、世界最高クラスのディフェンス陣を擁するアーセナルの中で、新加入とは思えぬ存在感を発揮している。ニューカッスル戦の勝利で再び勢いに乗りたいアーセナル。ミッドウィークにはアウェイでのCL準決勝1stレグ、アトレティコ・マドリード戦が控えている。悲願のタイトルへシーズンも佳境を迎えるが、アーセナルはここからさらに調子を上げられるか。