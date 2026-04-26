◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が５月２日、東京ドームで激突する。大橋ジムの大橋秀行会長とＭ・Ｔジムの村野健会長が決戦を６日後に控えた２６日、神奈川県および同県に縁のあるボクシングジムの親睦会「神奈川拳志会」で対面し、ドーム決戦の健闘を誓い合い握手を交わした。

大橋会長は「今日は月に１回の神奈川拳志会の会合でした ６日後に世紀の一戦を控える村野会長と一緒で横浜高校 武相高校時代の話で盛り上がり ５月２日の試合は最高の試合になるよう健闘を誓いあいました 両選手とも最高の出来を確認しました」と報告した。

大橋会長は神奈川・横浜高、村野会長は神奈川・武相高のボクシング部で活躍。大橋会長が高校３年、村野会長が高校２年の時に、神奈川代表の合宿先で初対面して以来の付き合い。東京ドーム決戦の機運が高まって以来、毎月開催される同会合でもたびたびツーショット写真を撮影してきた。

２０日に行われた井上の公開練習には村野会長が視察、２３日の中谷の公開練習には大橋会長が視察に訪れていた。