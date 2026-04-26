Gapとヴィクトリア・ベッカムが描く♡大人の新定番コーデ

シンプルなのにどこか特別。そんな理想のワードローブを叶えるコラボが誕生しました♡ Gap と ヴィクトリア・ベッカム によるSpring 2026コレクションは、日常に寄り添う定番アイテムを洗練された視点でアップデート。上質な素材や美しいシルエットにこだわったラインナップは、今の気分にぴったりな“大人のベーシック”を提案してくれます♪

洗練された大人のベーシック

今回のコレクションは、デニムやカーキ、Tシャツ、ボタンアップシャツ、フリースといった定番アイテムを中心に全38点を展開。

バランスの取れたプロポーションとシャープなシルエットが特徴で、日常に取り入れやすいのにどこかモードな雰囲気を感じさせます。

特に印象的なのは、ユーティリティから着想を得たカーキやグリーンを基調としたスカートやパンツ、ジャケット。

シンプルながらもディテールにこだわることで、1枚でスタイリングが完成する存在感を放ちます。

オーガニックコットンのクルーネックTシャツやクリーンなホワイトシャツなど、着回し力の高いアイテムも充実しています。

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デニムを主役にした多彩な着こなし

コレクションの核となるのが、豊富なデニムライン。アークジーンズをはじめ、クラシックストレートやカプリシルエットなど、体型や好みに合わせて選べるバリエーションが魅力です。

さらに、同素材のデニムジャケットやシャツと合わせたセットアップスタイルもおすすめ。統一感のある着こなしは、忙しい朝でも簡単におしゃれを叶えてくれます。

さりげなく施された“VB”ロゴの赤いステッチが、上質感を引き立てるアクセントに♪

幅広いサイズと価格で手に取りやすい

サイズはXXS～XLまで展開され、多くの女性にフィットする設計。価格帯は4,990円～43,900円（税込）と、デザイン性と品質を兼ね備えながらも現実的なラインナップになっています。

販売は2026年4月25日（土）より、Gap新宿フラッグス店、Gap心斎橋店、公式オンラインストアにてスタート。

一部商品はオンライン限定となるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめです。

日常を格上げする一着を

日々の装いに寄り添いながら、ほんの少し自信を与えてくれる今回のコレクション。タイムレスなアイテムに洗練されたエッセンスを加えることで、シンプルコーデがぐっと魅力的に仕上がります。

オンもオフも、自分らしく輝きたい女性にこそ手に取ってほしいラインナップ♡この春は、上質なベーシックで新しい自分を楽しんでみてはいかがでしょうか♪