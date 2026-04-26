【ひらがなクイズ】シンプルな麺料理や歩いた距離の計測に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、だしと麺の味を堪能するシンプルな一品から、健康管理に役立つおなじみの道具、さらに物事の核となる重要な部分まで、日常や社会の中で使われる3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
□□どん
ほ□□けい
ちゅう□□
ヒント：歩いた歩数をカウントするための機械。そして、物事の中心となる大切な場所や、生体機能を司る重要な器官を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すう」を入れると、次のようになります。
すうどん（素うどん）
ほすうけい（歩数計）
ちゅうすう（中枢）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食生活になじみ深い料理の呼称、健康習慣を支える計測器、そして組織や生体の要となる部分という組み合わせでした。ひらがなの「すう」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると「素」「数」「枢」といった全く異なる意味の役割を果たしているのが面白いですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、だしと麺の味を堪能するシンプルな一品から、健康管理に役立つおなじみの道具、さらに物事の核となる重要な部分まで、日常や社会の中で使われる3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ほ□□けい
ちゅう□□
ヒント：歩いた歩数をカウントするための機械。そして、物事の中心となる大切な場所や、生体機能を司る重要な器官を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：すう正解は「すう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すう」を入れると、次のようになります。
すうどん（素うどん）
ほすうけい（歩数計）
ちゅうすう（中枢）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、食生活になじみ深い料理の呼称、健康習慣を支える計測器、そして組織や生体の要となる部分という組み合わせでした。ひらがなの「すう」という共通の響きを持ちながら、漢字にすると「素」「数」「枢」といった全く異なる意味の役割を果たしているのが面白いですね。知識を柔軟に活用して、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)