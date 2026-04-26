【算数クイズ】魔法のテクニックを知ってる？ 「32×25」がすぐに解ける！ 「25」に注目
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回の問題は、一見時間がかかりそうですが、ある工夫を凝らすだけで瞬時に解ける計算です。1分以内のリミットで正解にたどり着けるか、ぜひ挑戦してみてください！
32 × 25 = □
ヒント：25という数字は、4倍すると「100」になります。32を「4 × 8」に分解して考えてみると...？
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▼解説
この問題は「25 × 4 = 100」というセットを利用して、計算しやすい形に作り替えるのが最短ルートです。
32 × 25 の計算方法：
1. 32を（8 × 4）に分解する
2. 式を 8 × (4 × 25) に組み替える
3. 4 × 25 が 100 なので、 8 × 100 を計算する
4. 答えは 800 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。25を「100の4分の1」と捉える視点を持つと、日常の計算がもっとすっきり効率的になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回の問題は、一見時間がかかりそうですが、ある工夫を凝らすだけで瞬時に解ける計算です。1分以内のリミットで正解にたどり着けるか、ぜひ挑戦してみてください！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
32 × 25 = □
ヒント：25という数字は、4倍すると「100」になります。32を「4 × 8」に分解して考えてみると...？
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正解：800正解は「800」でした。
▼解説
この問題は「25 × 4 = 100」というセットを利用して、計算しやすい形に作り替えるのが最短ルートです。
32 × 25 の計算方法：
1. 32を（8 × 4）に分解する
2. 式を 8 × (4 × 25) に組み替える
3. 4 × 25 が 100 なので、 8 × 100 を計算する
4. 答えは 800 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。25を「100の4分の1」と捉える視点を持つと、日常の計算がもっとすっきり効率的になりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)