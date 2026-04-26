2026年4月27日〜5月3日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年4月27日〜5月3日の運勢を西洋占星術で占います。
さそり座に満月がかかって、大事な話は水面下で進んでいくでしょう。
表面的に起こっていることとは別に次の流れが仕込まれていくのです。オフィシャルな役割、仕事とは別に、プライベートで別の顔を持つ的なアクションを起こすと、運気の流れに合ってくるはず。
また、時代はトライ＆エラーで動きます。一喜一憂せず、ドンと構えて。
満足度が段違いに。
やるべきことが多く、忙しさに拍車がかかっていきそう。
連休に入ってからも、あちこちから声がかかって、自分の思うようには過ごせないでしょう。仕事がこぼれてきたり、付き合いで出掛けることになったり、落ち着かないはず。
そんな時だからこそ、夜の時間を確保しましょう。外出や仕事があっても早めに切り上げて、自由に過ごしてみるのです。多少の夜更かしも、楽しく過ごせたら、気にならないはず。
なお、スケジュールの変更はしにくいみたい。多少、無理をしても、予定通りに動くのがよさそう。
デートは、ノスタルジックなスポットへ。
キラキラ新緑パワーで行く！
今週のあなたは無敵！
これまで言えなかったことが言えるようになる、やれなかったことがやれるようになるなど、劇的な変化が起こるでしょう。ある意味、ブチ切れ、開き直って強くなれるのです。これにより、理不尽な着地を防げて、物事を正せたり、頼れる人、やる時はやる人として、信頼を勝ち得たりするでしょう。
オフは、自然の中でパワーをチャージ。スポーツやキャンプ、アウトドアレジャーが楽しめそう。椅子だけ持ち出してのんびり過ごすチェアリングも、今の気分に合うはず。
愛は、特別感をプラス。デートもスペシャルコースで。
ベクトルを外へ！
自分で自分を追い詰めてしまっているみたい。
「これがこうで、あれはああで、それはそうだから」で、さまざまな前提に縛られて行き詰まりやすいのです。社交家のふたご座さんらしく、活躍のフィールドを広げていきましょう。
アルバイトやパートに出てみる、サークルやボランティア活動に参加する、参加型のワンデーセミナーに行ってみるなど、いつもの人間関係と違うつながりを持ってみるのです。
知らず知らずのうちに自分の視野が狭くなっていたことに気付くはず。風通しをよくするだけで、幸福度が変わるはず。
愛は、信頼とリスペクトがカギ。放任主義で。
幸せに到達できる1週間。
満たされそう。
それは、親しい人との優しい時間かもしれないし、ずっと憧れていたものを自分の目で確かめた喜びかもしれません。また、あなた好みのステージ、パフォーマンスに出会えた感動、朝起きた時に、体のどこも痛まない特別な体験かもしれません。いずれのケースでも、心からの幸せ、満足感を得られるでしょう。
この特別な時間のために、あなたがするべきことは、自分に正直に生きること。心のままにやってみると、幸せはすぐそこに待っています。そして、それが、これからの人生のベースになるはず。
デートは旬のスポットへ。
上を目指して！
今後のために動きましょう。
「やっておいたほうがいい」と感じることは、この機に動き出して。自分磨き、実力養成、筋トレ、老後のための資金作りまで、思い付くことはどんどん実行に移すのです。セカンドキャリアのための準備も有望です。今から動き出すことで、大幸運期がスタートする7月以降、大きくリードできるはず。
社交は、中立の立場をキープ。誰かに肩入れせずにフェアに。不公平感が出るなら、今週は理由をつけてパスするのも手。
GW（ゴールデンウイーク）は、大人のための休日を楽しんで。オールインクルーシブの宿などで、エンジョイ＆リラックスを。
愛はエスコートに徹して。
欲張ってみる！
節制は、おとめ座さんのポリシー。
ほどよく、中庸に、抑制しつつ進めていくのが好きでしょう。でも、今週に限っては、「もうちょっとイケそう」「やれそうな気がする」と思えるはず。その感覚を信じましょう。いつもなら、時間で区切る、キリのいいところで終わらせるのですが、ギリギリまで攻めてみて。
結果、連休持ち越しの案件になってしまったとしても、それが功を奏します。インターバルゼロで作業に戻れるはず。
遊びも、ちょっと欲張ってみて。連休を目一杯楽しむ、自己記録を更新するなど、限界を超えるチャンスです。
愛も大胆に！
さらっと次へ！
状況判断が早くなっています。
いつもなら、「どうしようか」と言いながら流されて、決められないまま時間が過ぎていくシーンで、「行こう」「やめよう」とパッと決められるはず。
ここで大事なのは、ファーストインプレッションを大事にしていくこと。進むと決めたのに、「やっぱり帰る？」的に日和ったり、諦め悪く、グズグズしたりするのは、失敗するだけ。自分を信じて進みましょう。
リベンジ運も上々。今日は辞めて、来週再チャレンジなど、臨機応変に動いてみて。
引きは強くなっています。クジなどで運試しを。
愛は、包容力豊かに！
本音でぶつかってみて！
リスタートのサイン。
わだかまりや行き違いが消えて、よりよい関係が生まれそう。これまでギクシャクしていた人との関係改善を意識してみましょう。特に、詫びを入れなくても、あなたが水に流す態度を示すと気持ちが伝わるはず。休戦、不可侵条約的な着地を目指すと、互いに心の負担が消えていくはず。
オフは、いつもやれないことに挑戦を。体験型ワークショップ、短期取得のライセンスなども、活躍の場を広げてくれるでしょう。連休中、仕事の人は集中力を高めて。ミラクルを起こせそう。
愛は、思い出ミックスで。復縁、再会にもツキが。
プラン遂行で！
運気は波乱含み。
思いがけないアクシデントに見舞われやすく、狂いが生じやすいでしょう。出たとこ勝負のいて座さんですが、今週は用心深く、余裕を持って動きましょう。特に、絶対に外したくない予定は、予備日を設ける、前乗りをするなど、抜かりなく備えて。
また、人との待ち合わせなどでもズレやすいため、最悪、1人で動けるような段取りを組んでおくと安心です。
体調も気を付けたい要素の1つ。人ごみではマスクをする、脱ぎ着がしやすいコーディネートで行くなど自衛をしっかり。準備が大事です。
愛は、知的な会話が弾みそう。
思い切り羽根を伸ばして！
完全燃焼を目指しましょう。
思い切り遊ぶ、目一杯働く、どちらも達成感があって充実するはず。勤務日は、フル回転で頑張り、オフは、羽根を伸ばして！ 非日常体験が、よいリセットになるはず。ローカル電車で旅をしてみたり、100kmウオークに参加してみたりするのも、オススメです。
どこか苦行ニュアンスがあるほうが、不思議とやぎ座さんにはフィットするはず。滝行や座禅など修行体験なども視野に入れてみて。
人間関係は、目上の人と過ごす時間が有益です。親孝行もこの機にぜひ！
愛はムードにこだわって、ロマンチック仕様で。
切り替えていく。
やりたいこととやるべきことがバッティングしやすいでしょう。
プライベートな予定があったのに、仕事が入ったとか、好きな人と一緒にいたいのに、家族サービスをしなくてはいけないなど、誰にも言えないけれど、内心は荒れ狂いそう。
両立を目指したいところですが、どっちつかずになるだけ。「本当はこうしたかった」は、スパッと忘れて、いるべき場所で役割を果たして。これを機に、ワークライフバランスを取り直すのもいい考え。
GW（ゴールデンウイーク）は、大事な人との関係を結び直すチャンス。グループレジャー、ツアー旅行も充実。
愛は、面倒見よく！
ノリと勢いでいく。
“とっておき”が提供されそう。
行くまでは分からない、行ってからもご縁やタイミングが合わなければ、知らずに終わるスペシャルなことが待っていそう。たまたま居合わせた人の会話が聞こえて来たり、こっそり誘ってもらえたりするのです。
こちらから、水を向けてみるのも悪くありません。「何かやってみるといいこと、見ておくといいものはありますか？」と聞いてみて。「そういうことなら」で、教えてもらえそう。予定や予算は、臨機応変に。当初の予定よりも足を伸ばす的な冒険もオススメ。
愛は、褒めて育てて。感謝もオーバーに！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座に満月がかかって、大事な話は水面下で進んでいくでしょう。
表面的に起こっていることとは別に次の流れが仕込まれていくのです。オフィシャルな役割、仕事とは別に、プライベートで別の顔を持つ的なアクションを起こすと、運気の流れに合ってくるはず。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）夜の過ごし方で、
満足度が段違いに。
やるべきことが多く、忙しさに拍車がかかっていきそう。
連休に入ってからも、あちこちから声がかかって、自分の思うようには過ごせないでしょう。仕事がこぼれてきたり、付き合いで出掛けることになったり、落ち着かないはず。
そんな時だからこそ、夜の時間を確保しましょう。外出や仕事があっても早めに切り上げて、自由に過ごしてみるのです。多少の夜更かしも、楽しく過ごせたら、気にならないはず。
なお、スケジュールの変更はしにくいみたい。多少、無理をしても、予定通りに動くのがよさそう。
デートは、ノスタルジックなスポットへ。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）元気いっぱい！
キラキラ新緑パワーで行く！
今週のあなたは無敵！
これまで言えなかったことが言えるようになる、やれなかったことがやれるようになるなど、劇的な変化が起こるでしょう。ある意味、ブチ切れ、開き直って強くなれるのです。これにより、理不尽な着地を防げて、物事を正せたり、頼れる人、やる時はやる人として、信頼を勝ち得たりするでしょう。
オフは、自然の中でパワーをチャージ。スポーツやキャンプ、アウトドアレジャーが楽しめそう。椅子だけ持ち出してのんびり過ごすチェアリングも、今の気分に合うはず。
愛は、特別感をプラス。デートもスペシャルコースで。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）広げる、増やす。
ベクトルを外へ！
自分で自分を追い詰めてしまっているみたい。
「これがこうで、あれはああで、それはそうだから」で、さまざまな前提に縛られて行き詰まりやすいのです。社交家のふたご座さんらしく、活躍のフィールドを広げていきましょう。
アルバイトやパートに出てみる、サークルやボランティア活動に参加する、参加型のワンデーセミナーに行ってみるなど、いつもの人間関係と違うつながりを持ってみるのです。
知らず知らずのうちに自分の視野が狭くなっていたことに気付くはず。風通しをよくするだけで、幸福度が変わるはず。
愛は、信頼とリスペクトがカギ。放任主義で。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）“パーフェクト”を体感せよ！
幸せに到達できる1週間。
満たされそう。
それは、親しい人との優しい時間かもしれないし、ずっと憧れていたものを自分の目で確かめた喜びかもしれません。また、あなた好みのステージ、パフォーマンスに出会えた感動、朝起きた時に、体のどこも痛まない特別な体験かもしれません。いずれのケースでも、心からの幸せ、満足感を得られるでしょう。
この特別な時間のために、あなたがするべきことは、自分に正直に生きること。心のままにやってみると、幸せはすぐそこに待っています。そして、それが、これからの人生のベースになるはず。
デートは旬のスポットへ。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）アップデート＆レベルアップ。
上を目指して！
今後のために動きましょう。
「やっておいたほうがいい」と感じることは、この機に動き出して。自分磨き、実力養成、筋トレ、老後のための資金作りまで、思い付くことはどんどん実行に移すのです。セカンドキャリアのための準備も有望です。今から動き出すことで、大幸運期がスタートする7月以降、大きくリードできるはず。
社交は、中立の立場をキープ。誰かに肩入れせずにフェアに。不公平感が出るなら、今週は理由をつけてパスするのも手。
GW（ゴールデンウイーク）は、大人のための休日を楽しんで。オールインクルーシブの宿などで、エンジョイ＆リラックスを。
愛はエスコートに徹して。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）スケールアップ！
欲張ってみる！
節制は、おとめ座さんのポリシー。
ほどよく、中庸に、抑制しつつ進めていくのが好きでしょう。でも、今週に限っては、「もうちょっとイケそう」「やれそうな気がする」と思えるはず。その感覚を信じましょう。いつもなら、時間で区切る、キリのいいところで終わらせるのですが、ギリギリまで攻めてみて。
結果、連休持ち越しの案件になってしまったとしても、それが功を奏します。インターバルゼロで作業に戻れるはず。
遊びも、ちょっと欲張ってみて。連休を目一杯楽しむ、自己記録を更新するなど、限界を超えるチャンスです。
愛も大胆に！
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）決断力アップ！
さらっと次へ！
状況判断が早くなっています。
いつもなら、「どうしようか」と言いながら流されて、決められないまま時間が過ぎていくシーンで、「行こう」「やめよう」とパッと決められるはず。
ここで大事なのは、ファーストインプレッションを大事にしていくこと。進むと決めたのに、「やっぱり帰る？」的に日和ったり、諦め悪く、グズグズしたりするのは、失敗するだけ。自分を信じて進みましょう。
リベンジ運も上々。今日は辞めて、来週再チャレンジなど、臨機応変に動いてみて。
引きは強くなっています。クジなどで運試しを。
愛は、包容力豊かに！
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）もつれた糸もほどけそう。
本音でぶつかってみて！
リスタートのサイン。
わだかまりや行き違いが消えて、よりよい関係が生まれそう。これまでギクシャクしていた人との関係改善を意識してみましょう。特に、詫びを入れなくても、あなたが水に流す態度を示すと気持ちが伝わるはず。休戦、不可侵条約的な着地を目指すと、互いに心の負担が消えていくはず。
オフは、いつもやれないことに挑戦を。体験型ワークショップ、短期取得のライセンスなども、活躍の場を広げてくれるでしょう。連休中、仕事の人は集中力を高めて。ミラクルを起こせそう。
愛は、思い出ミックスで。復縁、再会にもツキが。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）抜かりなく、
プラン遂行で！
運気は波乱含み。
思いがけないアクシデントに見舞われやすく、狂いが生じやすいでしょう。出たとこ勝負のいて座さんですが、今週は用心深く、余裕を持って動きましょう。特に、絶対に外したくない予定は、予備日を設ける、前乗りをするなど、抜かりなく備えて。
また、人との待ち合わせなどでもズレやすいため、最悪、1人で動けるような段取りを組んでおくと安心です。
体調も気を付けたい要素の1つ。人ごみではマスクをする、脱ぎ着がしやすいコーディネートで行くなど自衛をしっかり。準備が大事です。
愛は、知的な会話が弾みそう。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）リフレッシュ！
思い切り羽根を伸ばして！
完全燃焼を目指しましょう。
思い切り遊ぶ、目一杯働く、どちらも達成感があって充実するはず。勤務日は、フル回転で頑張り、オフは、羽根を伸ばして！ 非日常体験が、よいリセットになるはず。ローカル電車で旅をしてみたり、100kmウオークに参加してみたりするのも、オススメです。
どこか苦行ニュアンスがあるほうが、不思議とやぎ座さんにはフィットするはず。滝行や座禅など修行体験なども視野に入れてみて。
人間関係は、目上の人と過ごす時間が有益です。親孝行もこの機にぜひ！
愛はムードにこだわって、ロマンチック仕様で。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）諦めが肝心。
切り替えていく。
やりたいこととやるべきことがバッティングしやすいでしょう。
プライベートな予定があったのに、仕事が入ったとか、好きな人と一緒にいたいのに、家族サービスをしなくてはいけないなど、誰にも言えないけれど、内心は荒れ狂いそう。
両立を目指したいところですが、どっちつかずになるだけ。「本当はこうしたかった」は、スパッと忘れて、いるべき場所で役割を果たして。これを機に、ワークライフバランスを取り直すのもいい考え。
GW（ゴールデンウイーク）は、大事な人との関係を結び直すチャンス。グループレジャー、ツアー旅行も充実。
愛は、面倒見よく！
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）行き当たりバッタリ。
ノリと勢いでいく。
“とっておき”が提供されそう。
行くまでは分からない、行ってからもご縁やタイミングが合わなければ、知らずに終わるスペシャルなことが待っていそう。たまたま居合わせた人の会話が聞こえて来たり、こっそり誘ってもらえたりするのです。
こちらから、水を向けてみるのも悪くありません。「何かやってみるといいこと、見ておくといいものはありますか？」と聞いてみて。「そういうことなら」で、教えてもらえそう。予定や予算は、臨機応変に。当初の予定よりも足を伸ばす的な冒険もオススメ。
愛は、褒めて育てて。感謝もオーバーに！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)