◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京D）

プロボクシング大橋ジムの大橋秀行会長（61）が26日、“世紀の一戦”を前に「神奈川拳志会」の会合が行われたことを報告した。

同会は神奈川県内の有志ボクシングジムで構成される団体。5月2日の東京ドーム決戦で激突する、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）の所属ジムも同県内であることから、この日、両ジムの会長が対面した。

横浜高出身の大橋会長にとって武相高出身のM・Tジム村野健会長は1学年後輩。高校時代は同チームで国体に出場するなど、当時から親交がある。

大橋会長は「6日後に世紀の一戦を控える村野会長と一緒で横浜高校 武相高校時代の話で盛り上がり 5月2日の試合は最高の試合になるよう健闘を誓いあいました 両選手とも最高の出来を確認しました」と報告した。