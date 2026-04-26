櫻坂46武元唯衣、振り付けを担当した”国立競技場ライブ”ダンスパフォーマンス映像公開
櫻坂46が4月11日、12日に開催した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』より、ダンスパフォーマンス映像がYouTubeにて公開された。
【動画】圧巻！武元唯衣が振り付けを担当した”国立競技場ライブ”のパフォーマンス
コレオグラフィーを手がけたのは、14枚目シングル「The growing up train」の活動をもって卒業を発表している二期生・武元唯衣。左右に分かれて鏡写しのように見えるシンメトリーな振り付けや、椅子やドア、照明器具を用いた演出で、櫻坂46らしい魅力的なダンスパフォーマンスを存分に堪能できる映像に仕上がっている。
本ライブの終演後には、坂道グループとして“初”となる両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」を6月10日に発売することがサプライズで発表された。あわせて、7月から全国6都市12公演を巡るアリーナツアーの開催、さらに11月には『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて実施することも明らかに。
加えて、2023年より精力的に取り組んできた海外での活動が実を結び、坂道グループとして“初”となるアジアツアーを2027年に開催予定であることも発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
【動画】圧巻！武元唯衣が振り付けを担当した”国立競技場ライブ”のパフォーマンス
コレオグラフィーを手がけたのは、14枚目シングル「The growing up train」の活動をもって卒業を発表している二期生・武元唯衣。左右に分かれて鏡写しのように見えるシンメトリーな振り付けや、椅子やドア、照明器具を用いた演出で、櫻坂46らしい魅力的なダンスパフォーマンスを存分に堪能できる映像に仕上がっている。
加えて、2023年より精力的に取り組んできた海外での活動が実を結び、坂道グループとして“初”となるアジアツアーを2027年に開催予定であることも発表され、会場は大きな歓声に包まれた。