◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ決勝 第２戦 ＳＡＧＡ久光 ３（２５―２０、２５―２３、２５―１４）０ 大阪Ｍ（２６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

２戦先勝で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が行われ、元日本代表の中田久美監督（６０）が率いるレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のＳＡＧＡ久光が同４位で前年王者の大阪マーベラスを破り、ＳＶリーグ初優勝を飾った。前身Ｖリーグ時代を含めれば、２０２１―２２年季以来、４季ぶり９度目のリーグ制覇。大阪Ｍに３―０で２連勝して決めた。

最高殊勲選手（ＭＶＰ）にはＳＡＧＡ久光のリベロ西村弥菜美（みなみ、２６）が選ばれた。「正直、リベロってＭＶＰ取れるんだと思って。イメージないから（受賞の）うれしさより驚きの方が大きかった」と目を丸くしつつも「私が（ボールを）拾えば勝てるっていう自覚と責任をもって挑んだ。タッチボールのところも、走って取りにいけたのは手応えとしてあった」と受賞の喜びを噛みしめた。

今季最終戦となった大阪Ｍ戦では、床とボールの隙間に開いた手を滑り込ませてレシーブする「パンケーキレシーブ」で３６６６人の大観衆をわかせ、相手の強力な攻撃陣のスパイクを拾いまくった。サーブレシーブも安定し、脅威のレシーブ率８５・７パーセントを記録した。中田監督は「一番練習する選手だし、今季リベロ一人制の中、よく役割を果たしてくれた。自信になる経験を得たと思う」とたたえた。

２０２１年に一度、現役引退した西村は「実際に離れてみて、まわりの人がどれだけ自分を応援してくれていたかを感じた。結果で恩返ししたいと思った。今回の優勝も含めて、私がバレーをする上で大事な時期だった」と感謝を口にした。

この日、ホーム「サロンパスアリーナ」にてパブリックビューイングが行われ、地元佐賀県からも多くの人が応援した。「いつも背中を押してもらっている。優勝というかたちで恩返しできてよかった」と計５１試合をともに戦ったファンに感謝を表した。