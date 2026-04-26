「CGかと」「お美しい」「光ってる」「ボール蹴ってるレアな姿」今治のホーム戦に大物ゲストが来場
FC今治が26日にクラブ公式X(@FCimabari)を更新し、25日のホームゲームにセレブリティ・ライフスタイルプロデューサーの叶美香さんが来場したことを報告した。
愛媛県出身の叶さんは、「ビューティーDAY」として開催されたJ2・J3百年構想リーグWEST-A第12節・カターレ富山戦のスペシャルゲストとして登場。キックインセレモニーやトークショーに参加した。
クラブは写真とともに「4/25のホーム富山戦ではスペシャルゲストとして #叶美香 さんにご来場いただきました キックインセレモニーの他、トークショー、応援コメントで『ビューティーDay』を彩っていただきました 女神の幸運の投げキッスも ファビュラスな叶美香さんの圧倒的オーラを感じていただけましたでしょうか? 叶美香さん、ご来場ありがとうございました!」と綴っている。
ファンからは「お美しい」「すごいオーラ!光ってる」「ファビュラス」「CGかと」「芝の傷まないブリリアントなスニーカーをお履きになられているのが流石だな」「ボール蹴ってるレアな姿」「パンチの効いたゲスト部門で優勝候補やな」などの反応が寄せられた。
愛媛県出身の叶さんは、「ビューティーDAY」として開催されたJ2・J3百年構想リーグWEST-A第12節・カターレ富山戦のスペシャルゲストとして登場。キックインセレモニーやトークショーに参加した。
クラブは写真とともに「4/25のホーム富山戦ではスペシャルゲストとして #叶美香 さんにご来場いただきました キックインセレモニーの他、トークショー、応援コメントで『ビューティーDay』を彩っていただきました 女神の幸運の投げキッスも ファビュラスな叶美香さんの圧倒的オーラを感じていただけましたでしょうか? 叶美香さん、ご来場ありがとうございました!」と綴っている。
/— FC今治 (@FCimabari) April 26, 2026
スペシャルゲストご来場⚜️
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4/25のホーム富山戦ではスペシャルゲストとして #叶美香 さんにご来場いただきました⚜️
キックインセレモニーの他、トークショー、応援コメントで「ビューティーDay」を彩っていただきました✨️
女神の幸運の投げキッスも… pic.twitter.com/vM1pIa8fl6