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スペシャルゲストご来場⚜️

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4/25のホーム富山戦ではスペシャルゲストとして #叶美香 さんにご来場いただきました⚜️



キックインセレモニーの他、トークショー、応援コメントで「ビューティーDay」を彩っていただきました✨️

女神の幸運の投げキッスも… pic.twitter.com/vM1pIa8fl6