プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第5節 ヘントとクラブ・ブリュージュの試合が、4月26日20:30にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の4分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのハンス・ファナケン（MF）のアシストからウーゴ・ベトレセン（MF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

ここで前半が終了。0-1とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からヒラリオン・グーア（FW）に交代した。

73分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ニコロ・トレソルディ（FW）、ウーゴ・ベトレセン（MF）に代わりロメオ・フェルマント（FW）、ラファエル・オニェディカ（MF）がピッチに入る。

75分、ヘントは同時に2人を交代。橋岡 大樹（DF）、レオナルド・ロペス（MF）に代わりCisse Ibrahima（FW）、アブデルハク・カドリ（MF）がピッチに入る。

85分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ウーゴ・シケ（DF）、ジョアカン・セイ（DF）に代わりビョーン・メイヤー（DF）、ヨルネ・スパイラー（DF）がピッチに入る。

87分、ヘントが選手交代を行う。ミハウ・スクラシ（FW）からモモドゥ・ソンコ（FW）に交代した。

その直後の89分クラブ・ブリュージュに貴重な追加点が入る。クリストス・ツォリス（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もクラブ・ブリュージュの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが0-2で勝利した。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）は先発し75分までプレーした。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

2026-04-26 22:30:27 更新