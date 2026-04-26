【男性が選んだ】「この顔になりたい」と思う40代男性俳優ランキング！ 2位「玉木宏」、2票差の1位は？
All About ニュース編集部は4月7日、全国の10〜70代の男性281人を対象に「なりたい顔」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「この人の顔になりたいと思う40代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位は、玉木宏さんです。
現在46歳の玉木さんは、2001年の映画『ウォーターボーイズ』や2006年放送の主演ドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）などに出演。2026年は映画『キングダム 魂の決戦』などに出演しています。バランスのとれた整った顔立ちで、口元のひげは大人の色気をより引き立てています。
アンケート回答者からは、「端正な顔立ちに、40代という大人の渋みも加わって魅力的な顔だと思ったから」（20代男性／愛知県）、「彫りの深い顔立ちと落ち着いた色気がある俳優さんで、大人の男性として理想的なルックスを持つから」（60代男性／神奈川県）、「凄くイケおじという印象があるからです」（20代男性／東京都）などの理由があがりました。
1位に選ばれたのは、小栗旬さんです。
現在43歳の小栗さんは、子役時代から活躍する実力派俳優。これまで数々の人気作に出演し、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では織田信長役を演じています。年を重ねるほどに磨きのかかるりりしい顔立ちやまなざし、オーラのある大人の色気は、同性からも憧れの的になっています。
アンケートでは、「年を経ても味のあるイメージ」（60代男性／愛知県）、「ドラマで見ていてカッコよかったからです」（30代男性／山形県）、「大人の色気を感じる顔」（30代男性／新潟県）、「あのシュッとした、イケメン顔になってみたい」（50代男性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：玉木宏／55票
2位は、玉木宏さんです。
現在46歳の玉木さんは、2001年の映画『ウォーターボーイズ』や2006年放送の主演ドラマ『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）などに出演。2026年は映画『キングダム 魂の決戦』などに出演しています。バランスのとれた整った顔立ちで、口元のひげは大人の色気をより引き立てています。
1位：小栗旬／57票
1位に選ばれたのは、小栗旬さんです。
現在43歳の小栗さんは、子役時代から活躍する実力派俳優。これまで数々の人気作に出演し、2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では織田信長役を演じています。年を重ねるほどに磨きのかかるりりしい顔立ちやまなざし、オーラのある大人の色気は、同性からも憧れの的になっています。
アンケートでは、「年を経ても味のあるイメージ」（60代男性／愛知県）、「ドラマで見ていてカッコよかったからです」（30代男性／山形県）、「大人の色気を感じる顔」（30代男性／新潟県）、「あのシュッとした、イケメン顔になってみたい」（50代男性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)