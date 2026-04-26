３安打２失策のふがいない試合にうつむきながらベンチに戻る横浜ＤｅＮＡの選手ら＝横浜（花輪 久写す）

横浜ＤｅＮＡベイスターズは天敵相手に完敗した。

巨人の先発左腕・井上温大との対戦成績は、２０２４年７月から５連敗中。今季は今月５日に７回１失点に封じられ、リベンジに燃えていた。だが、最速１５２キロの直球を軸に、両サイドを丹念に突く投球を前に、五回までいずれも３人で凡退。手も足も出なかった。

六回は先頭の蝦名達夫の中前打から敵失に乗じて好機を広げ、三森大貴の適時打で１点を返すも反撃ムードはそこまで。井上に散発３安打に抑えられ、七回から継投した３投手に対しても一人も出塁できず、見せ場はなかった。

凡打の山を築かれた井上の攻略法はないのか。相川亮二監督は「いい投手だから打てませんでした、では勝負にならない」と厳しい口調で指摘し、「反省して次につなげないと。また同じ相手にやられるというわけにはいかないので」と続けた。

２４日まで６連勝し、３位巨人に並びかけたが２連敗でカード負け越し。精神的支柱でもある牧秀悟、筒香嘉智が不在で飛車角落ち状態の中で、２８日から９連戦に臨む打線の構成は悩みどころでもある。

指揮官がけん引役に指名した山本祐大は言う。「チームがいい順位、いいモチベーションで、秀悟（牧）とかゴウさん（筒香）が帰った時に、気持ちよくプレーできるようにするのが僕らの宿命」。今こそ、チームの結束が試される。