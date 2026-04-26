日産スタジアムを熱狂させる東方神起のユンホ（左）とチャンミン

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　韓国の人気デュオ・東方神起が２６日、横浜・日産スタジアムで日本デビュー２０周年記念公演「東方神起　２０ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　ＬＩＶＥ　ＩＮ　ＮＩＳＳＡＮ　ＳＴＡＤＩＵＭ　〜ＲＥＤ　ＯＣＥＡＮ〜」の最終日を迎え、２５日との２日間で１３万人を動員。Ｂｉｇｅａｓｔ（ファンの呼称）とともに、２１年目へ勢いある一歩を踏み出した。

　ユンホ（４０）とチャンミン（３８）が昨年１１月、ファンクラブイベントでデートの約束をするかのように呼びかけた日産スタジアム公演。そんな２人の日本デビュー“２０歳”を祝福しようとこの日、スタジアムには６万５千人のファンが集結し声援を送った。

　オープニングで花道の階段をゆっくりと上がってきた２人はファン一人一人の顔を見るように笑顔で歌いあげた。

　ユンホが「日産スタジアム公演がはじまります！Ａｒｅ　Ｙｏｕ　Ｒｅａｄｙ？」と盛り上げると、チャンミンも続いて「今日は気合入ってますかー！」と何度もファンをあおり「盛り上がっていこー！」と気合を入れた。

　チャンミンは「日産スタジアムに立って皆さんと再会したいと思ってました。それが実現して夢のようです」と喜びをかみしめ、ユンホも「昨年７月にリリースした『月の裏で会いましょう』のジャケットに、日産に立ちたいという願いをこめていました。夢はかなう！」と力を込めた。

　２人は８年前のスタジアム公演で、ワイヤをつけて上空からファンの前に降り立ったことを振り返り、ユンホが「つるされたね」というと、チャンミンは「もう二度とやらない。勘弁して」と笑わせた。

　終盤には「Ｒｉｓｉｎｇ　Ｓｕｎ」「“Ｏ”　−正・反・合」などの激しいダンスナンバーを披露。年を重ねても変わらぬ美しいパフォーマンスでファンを魅了した。

　同所での公演は、海外アーティストとして史上初・最多となる３度目。自らの手で、新たに記録を塗り替えた。