＜言いなり旦那の末路＞「夫が妻の言うことを聞く家庭はうまくいく」は本当？夫婦円満の意外な落とし穴
夫婦関係がうまくいく秘訣は何でしょうか？ 価値観の違いや生活習慣のズレなど、結婚生活にはさまざまな課題があるかもしれません。そのなかで、投稿者さんから疑問が投げかけられました。
『夫が妻の言うことを聞く家庭って、喧嘩もしないし、うまくいくよね？』
たしかに、旦那さんが妻の意見を尊重することで衝突が減り、穏やかな家庭になるケースもあるでしょう。一見すると平和に見える関係ですが、実際のところはどうなのでしょうか。ママたちの声を見ていくと、単純な話ではないことがわかってきます。
『言いなりだとそれはそれで「あなたには自分の意思ってものがないの？」と言われてしまうんだよね』
『「うまくいっている＝支配されている」という意味なら、それは表面だけで実態は仮面夫婦ではないかな』
夫婦関係は本来、対等な関係であるべきものではないでしょうか。どちらかが常に従う形になると、不満が積み重なってしまう可能性があります。どちらか一方が言うことを聞くだけの関係には、問題もあるという声も少なくありませんでした。
『それは妻による支配だ。自分の意思のない男はイヤだ』
このように、「妻が強く、夫が従うだけ」という構図に違和感を覚えるママも少なくないようです。一方で、旦那さんの判断を信頼している家庭もあります。
『私は自分の金銭感覚を信用していない。旦那の言うことを聞いていたらお金が貯まった』
このように、得意分野に応じて役割を任せることでうまくいくケースもあるようです。
夫婦お互いの尊敬があってこそ
夫婦がうまくいくためには、単にどちらかが従うのではなく、互いを尊重する関係が大切だという声もありました。
『母が父を尊敬し、父が母を守る。お互いに感謝する家庭がうまくいくと思う』
尊敬や感謝の気持ちがあれば、多少の意見の違いがあっても大きな衝突にはなりにくいでしょう。とくに子どもがいる家庭では、夫婦関係の安定が家庭全体の安心感につながりそうです。そのため、どちらが主導権を握るかという点よりも、どう支え合うかが重要なのかもしれません。
我慢が続けば大きな問題に発展！？
また、夫婦のどちらかが我慢を続ける関係にはリスクがあるという意見もありました。
『妻が調子に乗るだけ。それで、夫が外で女を作る』
『男性の我慢強さは女性の比ではないと思う。50年間我慢して爆発することもある』
過度な我慢は、長い年月をかけて不満を蓄積させることもあります。ある日突然、その不満が爆発してしまうケースもあるでしょう。
『「言うことを聞く」という言い方が気になる。話し合いをして妻の意見も聞く、尊重する結果ならいいけれど、モラハラの可能性もある。その場合は、ある日プッツンされて離婚とかあり得る』
夫婦の力関係が偏ると、精神的な支配につながる危険性があるのでしょう。実際の体験談として、このような話も寄せられました。
『実母が「パパはママの言うことを何でも聞くのよ」と言って、家事もせず浪費ばかりしていた。子どもの貯金や消費者金融にまで手を出して、さすがの父も激怒して離婚した。最後までゴネていたけれど、自業自得』
穏やかな関係に見えても、バランスが崩れてしまえば家庭が壊れることもあるのでしょう。
理想の夫婦関係とは
では、夫婦が長くうまくやっていくためには何が大切なのでしょうか。ママたちが挙げたのは、話し合える関係でした。
『言うことを聞くのではなく、夫と妻がお互いに話し合える家庭では？』
『どちらかが我慢する関係は破綻するよ。お互いに尊重することが大切』
『愛しているから甘やかしている、任せている、妻の意見を尊重することもあると思う。妻もそれをわかっているから、ここぞというときには夫を立てることができる』
お互いが相手を尊重し合い、思いやり、状況に応じて譲り合える関係。それが、長く続く夫婦の技なのかもしれません。
『夫が妻の言うことを全面的に聞くのは、ただのお人好し。なんら影響のないことは妻の自由でもいいけれど、きちんとしなければいけないところは意見や意思を持って対応をしてほしい。「惚れなおした」と言わせてほしい』
夫婦関係に正解はないのでしょう。ただ、「どちらかが一方的に我慢をする関係は長続きしにくい」とママたちは口を揃えました。大切なのは、相手の意見を尊重しながら話し合い、ふたりにとって心地よい形を見つけていくこと。そうした積み重ねが、穏やかで長く続く家庭を作っていくのではないでしょうか。今日の会話が、明日の夫婦関係を少しだけやわらかくするきっかけになるかもしれませんね。