＜速報＞女子メジャー最終Rスタート 日本勢トップの山下美夢有、岩井明愛は深夜ティオフ
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外女子メジャーの最終ラウンドがスタート。日本時間8時55分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。
【写真】馬場咲希が会場で号泣…何があった？
日本勢は11人が予選を通過。昨年覇者・西郷真央は日本時間午後9時17分に日本勢の先陣を切ってティオフし、61位タイから巻き返しを図る。山下美夢有と岩井明愛は日本勢最上位のトータル5アンダー・12位タイ。山下は翌27日の日本時間午前0時24分、岩井が同0時35分にティオフを迎える。トータル16アンダーで独走態勢を築いているネリー・コルダ（米国）は、日本時間午前1時8分にイン・ルオニン（中国）、パティ・タバタナキト（タイ）と同組でスタートする。今大会の賞金総額は900万ドル（約14億2800万円）。優勝者には135万ドル（約2億1400万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞シェブロン選手権 スコア速報
日本勢は何時から？ 大会最終日の組み合わせ
〈連続写真〉胸の開きに注目！ 山下美夢有は脱力して切り返すから振り遅れない
〈連続写真〉スライスよ、さようなら 岩井明愛のスイングは“つかまる要素”満載だった
懐かしフォト 成人式で振り袖姿を披露した原英莉花が初々しい！
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