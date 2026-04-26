エールディヴィジ 25/26の第31節 エクセルシオールとユトレヒトの試合が、4月26日19:15にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。

エクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ギャン・デレフト（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラルコン（FW）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。エクセルシオールのデレンシリ・サンチェス（MF）のアシストからノア・ナウヨクス（MF）がゴールを決めてエクセルシオールが先制。

31分にユトレヒトのマティス・ディデン（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

36分エクセルシオールが追加点。ギャン・デレフト（FW）のアシストからデレンシリ・サンチェス（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

42分、ユトレヒトが選手交代を行う。アルチョム・ステパノフ（FW）からシーベ・ホレマンス（DF）に交代した。

ここで前半が終了。2-0とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。

ユトレヒトは後半の頭から選手交代。スフィアン・エルカルアニ（DF）からAdiele Emeka（DF）に交代した。

55分エクセルシオールが追加点。アルトゥー・ザグレ（FW）のアシストからデレンシリ・サンチェス（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

63分、エクセルシオールが選手交代を行う。エミル・ハンソン（FW）からシモン・ボダルチク（FW）に交代した。

69分エクセルシオールが追加点。イラクリ・ヨーゴリアン（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

73分、ユトレヒトが選手交代を行う。ジバイ・ゼキエル（MF）からキャン・ボズドガン（MF）に交代した。

76分、エクセルシオールは同時に2人を交代。イラクリ・ヨーゴリアン（MF）、デレンシリ・サンチェス（MF）に代わりアダム・カーレン（MF）、イリアス・ブロンクホルスト（DF）がピッチに入る。

80分、ユトレヒトが選手交代を行う。ヨアン・カトリヌ（FW）からイェスパー・カールソン（FW）に交代した。

83分、ユトレヒトが選手交代を行う。アンヘル・アラルコン（FW）からダビド・ミン（FW）に交代した。

85分、エクセルシオールは同時に2人を交代。ノア・ナウヨクス（MF）、リック・マイセン（DF）に代わりシモン・ヤンセン（MF）、ジュリアーノ・カイロ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分エクセルシオールが追加点。レナード・ハーチェス（MF）がゴールで5-0。5点差となる。

以降は試合は動かず、エクセルシオールが5-0で勝利した。

なお、ユトレヒトは64分にジバイ・ゼキエル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 22:00:25 更新