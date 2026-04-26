エールディヴィジ 25/26 第31節 エクセルシオール vs ユトレヒト 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第31節 エクセルシオールとユトレヒトの試合が、4月26日19:15にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。
エクセルシオールはエミル・ハンソン（FW）、ギャン・デレフト（FW）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユトレヒトはヨアン・カトリヌ（FW）、アルチョム・ステパノフ（FW）、アンヘル・アラルコン（FW）らが先発に名を連ねた。
11分に試合が動く。エクセルシオールのデレンシリ・サンチェス（MF）のアシストからノア・ナウヨクス（MF）がゴールを決めてエクセルシオールが先制。
31分にユトレヒトのマティス・ディデン（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。
36分エクセルシオールが追加点。ギャン・デレフト（FW）のアシストからデレンシリ・サンチェス（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。
42分、ユトレヒトが選手交代を行う。アルチョム・ステパノフ（FW）からシーベ・ホレマンス（DF）に交代した。
ここで前半が終了。2-0とエクセルシオールがリードしてハーフタイムを迎えた。
ユトレヒトは後半の頭から選手交代。スフィアン・エルカルアニ（DF）からAdiele Emeka（DF）に交代した。
55分エクセルシオールが追加点。アルトゥー・ザグレ（FW）のアシストからデレンシリ・サンチェス（MF）がゴールで3-0。3点差となる。
63分、エクセルシオールが選手交代を行う。エミル・ハンソン（FW）からシモン・ボダルチク（FW）に交代した。
69分エクセルシオールが追加点。イラクリ・ヨーゴリアン（MF）がゴールで4-0。4点差となる。
73分、ユトレヒトが選手交代を行う。ジバイ・ゼキエル（MF）からキャン・ボズドガン（MF）に交代した。
76分、エクセルシオールは同時に2人を交代。イラクリ・ヨーゴリアン（MF）、デレンシリ・サンチェス（MF）に代わりアダム・カーレン（MF）、イリアス・ブロンクホルスト（DF）がピッチに入る。
80分、ユトレヒトが選手交代を行う。ヨアン・カトリヌ（FW）からイェスパー・カールソン（FW）に交代した。
83分、ユトレヒトが選手交代を行う。アンヘル・アラルコン（FW）からダビド・ミン（FW）に交代した。
85分、エクセルシオールは同時に2人を交代。ノア・ナウヨクス（MF）、リック・マイセン（DF）に代わりシモン・ヤンセン（MF）、ジュリアーノ・カイロ（DF）がピッチに入る。
後半終了間際の90+3分エクセルシオールが追加点。レナード・ハーチェス（MF）がゴールで5-0。5点差となる。
以降は試合は動かず、エクセルシオールが5-0で勝利した。
なお、ユトレヒトは64分にジバイ・ゼキエル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-04-26 22:00:25 更新