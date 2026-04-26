７戦連続で出番なしを乗り越えた田中碧、FA杯準決勝に先発！114年ぶり屈辱→監督電撃解任…歴史的絶不調のチェルシーと対戦
現地４月26日に開催されるFAカップ準決勝で、田中碧を擁するリーズは、チェルシーと聖地ウェンブリーで対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表され、田中が名を連ねた。
昨季は主力としてプレミアリーグ昇格に貢献した日本代表MFだが、今季は思うように先発機会を得られず。１月下旬から３月中旬にかけては、リーグ戦で途中出場の機会さえ訪れず、まさかの７試合連続で出番なしとなった。
それでも、３月21日のブレントフォード戦（プレミアリーグ第31節）でようやく途中出場すると、翌節のマンチェスター・ユナイテッド戦でリーグ戦では４か月ぶりに先発。以降、スタメンを担い続けており、見事に定位置奪還に成功した。
今回の相手は、1912年以来となるリーグ戦５試合連続での完封負けを喫し、４月22日にリアム・ロシニア監督を電撃解任したチェルシー。田中は絶不調の名門相手に活躍を見せ、自身の立場をより確固たるものとできるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨季は主力としてプレミアリーグ昇格に貢献した日本代表MFだが、今季は思うように先発機会を得られず。１月下旬から３月中旬にかけては、リーグ戦で途中出場の機会さえ訪れず、まさかの７試合連続で出番なしとなった。
今回の相手は、1912年以来となるリーグ戦５試合連続での完封負けを喫し、４月22日にリアム・ロシニア監督を電撃解任したチェルシー。田中は絶不調の名門相手に活躍を見せ、自身の立場をより確固たるものとできるか。
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