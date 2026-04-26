Official髭男dism、日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌「スターダスト」のメイキングを公開

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Official髭男dismが、日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌でもある新曲「スターダスト」のメイキング映像を公開した。

■壮大なMVができあがるまでの現場に密着！

今回公開されたメイキング映像は、MV撮影時の様子を収めており、2日間かけて作られたセットでのワンカット撮影の裏側や、メンバーが楽曲について語るインタビューも聞くことができる。

それと合わせて、MVも公開中。masaki watanabe氏が監督を務め、200個のライトの中でメンバーがパフォーマンスする様子をワンカットで収めた壮大な映像に仕上がっている。

「スターダスト」は、日曜劇場『ＧＩＦＴ』の主題歌を務め、藤原がドラマの脚本にインスパイアを受けて書き下ろした一曲で、作品に登場するすべての人の生き様にスポットライトをあて、メンバー4人の演奏が楽曲の核となるスケールの大きな重厚なロックバラードとなっている。

日曜劇場『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。生きるとは何か、闘うとは何か、勝利とは何か。主演に堤真一を迎え、山田裕貴、有村架純、本田響矢、細田善彦、細田佳央太、吉瀬美智子、玉森裕太、安田顕、山口智子と実力派キャストが揃い、完全オリジナルストーリーで脚本は金沢知樹が担当するということで注目を集めている。

■今年のOfficial髭男dism国内外でのライブツアーが目白押し

Official髭男dismは新曲2曲を「スターダスト/エルダーフラワー」として4月22日に両A面シングルとしてCDリリース。

CDとセットのBlu-ray/DVDには、今年1月まで開催されたメンバー4人だけで回るFCツアーのツアーファイナル公演「Official髭男dism - one-man tour FOUR-RE:ISM selected from Zepp Nagoya(2026.01.22)」から「らしさ」や「Make Me Wonder」「Sanitizer」含む全5曲と、ツアーの裏側や各公演に密着したone-man tour FOUR-RE:ISM Special Digest Movieを収録している。

さらに、CDリリースを記念してタワーレコードにて「タワラブ！」キャンペーンと、タワーレコード渋谷店にてスペシャル企画の開催が決定。

メンバー直筆サイン入りのポスタープレゼント企画や、抽選プレゼント付きの「Official髭男dism - one-man tour FOUR-RE:ISM-」ライブ写真パネル展が開催中だ。

そして、4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催中。そして、8月からは約2年ぶりとなるアジアツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM Asia Tour 2026』の開催が決定。

2025年春に初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する次なる国内外のツアーに期待しよう。

■日曜劇場『ＧＩＦＴ』あらすじ

宇宙物理学者の伍鉄文人（堤真一）は、ブラックホールの研究が専門の大学准教授。天才的頭脳を持つ一方で、天才すぎるがゆえに周囲の人を闇に落としてしまうことも…。

雑誌記者の霧山人香（有村架純）は、編集長（真飛聖）から車いすラグビーの連載担当を命じられ、最強チーム「シャークヘッド」の取材へ。車いすラグビーのぶつかり合いを初めて見た人香は、迫力に圧倒される。

別の日、「シャークヘッド」とは対照的なやる気もまとまりもないチームの練習風景を目にする。かつては強豪、今は弱小チームの「ブレイズブルズ」だ。そのブルズの練習場に伍鉄がやって来る。ブルズのヘッドコーチを務めているのが伍鉄の従姉妹の日野雅美（吉瀬美智子）で、彼女から「チームが問題山積み」と聞いたためだ。

“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、練習を観察して「最高だよ！ このチーム問題山積みだ！」と大喜びする。さらに、勝てない要因を「圧倒的エースの不在」と分析すると、エースの宮下涼（山田裕貴）が反応。競技用車いす、通称ラグ車で伍鉄に勝負を挑み…。

心と心のぶつかり合い、そして気づく、そこにあるのは“愛”だということに･･･。愛という名の“ギフト”の物語が幕を開ける！

■番組情報

TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』

毎週日曜 21：00～21:54

出演

堤 真一/山田裕貴/有村架純

■リリース情報

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スターダスト」

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」

■【動画】[Behind The Scenes] Official髭男dism 「スターダスト」

■【動画】Official髭男dism「スターダスト」MV

■【画像】ジャケット＆ツアー告知

■関連リンク

「スターダスト/エルダーフラワー」特設サイト

https://stardust-elderflower.ponycanyon.co.jp/

日曜劇場『ＧＩＦＴ』公式サイト

https://www.tbs.co.jp/GIFT_tbs/

Official髭男dism Zeppツアー/ホール＆アリーナツアー特設サイト

https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

『OFFICIAL HIGE DANDISM ASIA TOUR 2026』特設サイト

https://event.higedan.com/feature/asiatour2026

Official髭男dism OFFICIAL SITE

http://higedan.com/