「ユニコーンＳ・Ｇ３」（５月２日、京都）

サウジアラビア遠征からの帰国初戦に臨むケイアイアギト。当初はＵＡＥダービーを予定していたが、緊迫した中東情勢を受けて自重。その後は、ここを目標に調整されてきた。美浦Ｗでの１週前追い切りの動きを見て、加藤征師は「十分な動きだった。この距離なら自分のペースで走れるし、舞台は合うと思う」と好感触。強敵不在なら負けられない。

ここまで３戦２勝、２着１回とまだ底を見せていないメルカントゥール。新馬戦では次元の違う爆発力で差し切りＶ。２戦目は若さを出して２着に敗れたが、前走の１勝クラスは中団からあっさり抜け出して４馬身差で圧勝した。異父兄は２０１８、１９年カペラＳ連覇など重賞戦線で活躍したコパノキッキング。スケール感は兄以上だ。

１勝クラスを鮮やかに逃げ切ったソルチェリア。行き脚がついてハナに立つと、マイペースに持ち込んで後続の追撃を封じ込めた。この時の２着馬が次戦で勝ち上がっており、レースレベルも低くなかった。間隔はあいたが、栗東ＣＷの１週前の動きから出来に不安はない。世代最初のダート重賞を制して、今後の飛躍につなげる構えだ。

ダート転向後は１、４、２、２、１着と安定感抜群のシルバーレシオ。前走の１勝クラスは、直線内からはじけるように伸びて、先に抜け出した２着馬をゴール前で差し切った。重賞でも通用しそうな雰囲気だ。

芝で２勝を挙げているコロナドブリッジが、ダートに矛先を向けたきた。馬格があり動きもパワフルで、砂変わりはむしろプラスに働きそう。先手を奪取すれば、そのまま押し切ってもおかしくない。ストロングエースはダート路線に転じて３戦目で勝利をマーク。直線では必ず伸びてくるだけに、東京へのコース変わりは間違いなくプラス材料だ。