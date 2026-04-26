キタキタキターーーッッ！【シャトレーゼ】差し入れにもちょうどいい♡『話題の新作』って？

【シャトレーゼ】で差し入れを探すなら「話題の新作」をチェックしてみて。個包装のスイーツ風パンが登場しています。チーズ好きにはたまらないリッチな仕上がりで、ご褒美ついでのティータイムのお供にもぴったり。今回は一度は食べたくなりそうな新作パンをご紹介します。

生地に厚みのある「クレームドフロマージュ」

@mame48goさんが「最近話題になっている」と語るこちら。コロンとしたフォルムのパンは、個包装でちょっとした差し入れにもおすすめです。「やさしい口あたりのパン」だそうで、忙しい時の休憩時間にも食べやすいかも。生地は厚みがあり、ほどよくお腹を満たしてくれそうです。

中にはチーズクリーム入りの贅沢感！

「クレームドフロマージュ」の生地の中には、公式サイトによると「チーズ風味豊かななめらかなクリームチーズ」を詰め込んでいるリッチな仕上がり。シンプルな分、素材本来の味わいが堪能できそうなところも魅力的。価格は\205（税込）。

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※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino