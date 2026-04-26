東方神起が２６日、神奈川・日産スタジアムで日本デビュー２０周年を締めくくるスペシャルライブ「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ＩＮ ＮＩＳＳＡＮ ＳＴＡＤＩＵＭ 〜ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ〜」を開催した。海外アーティストでは、史上初となる３度目の同所での公演に２日間で１３万人にＢｉｇｅａｓｔ（ファンの総称）が集結。唯一無二のパフォーマンスで、これまでの感謝を届けた。

日本デビュー２０周年イヤーのラストデー。Ｂｉｇｅａｓｔに感謝を伝えるため、縦横無尽に動き続けた。「Ｒｅｂｏｏｔ」や「Ｒｏａｄ」では、ムービングステージを駆使。代表曲「Ｗｈｙ？〔Ｋｅｅｐ Ｙｏｕｒ Ｈｅａｄ Ｄｏｗｎ〕」では一糸乱れぬパフォーマンス、バラード曲「明日は来るから」では高い歌唱力でハートをつかんだ。アンコールでは、「月の裏で会いましょう」や定番曲「Ｓｏｍｅｂｏｄｙ Ｔｏ Ｌｏｖｅ」を歌唱。３時間半の公演で全３１曲を披露し、最大級の愛を伝えた。

これまで、海外アーティストで同会場に立ったのは、東方神起を含めてわずか３組。２０２４年にＳＥＶＥＮＴＥＥＮとＴＷＩＣＥが経験しているが、複数回経験しているのは東方神起のみ。自身で保持していた最多記録を塗り替える形となった。チャンミンは「また日産という素敵な場所で再会したい。これからのことは分からないけど、皆さんのためにとにかく一生懸命やります」とさらなる偉業へ意欲を示した。

◆日産スタジアムでの海外アーティストの歴代ライブ

２０１３年８月 東方神起

２０１８年６月 東方神起

２０２４年５月 ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ

２０２４年７月 ＴＷＩＣＥ

２０２６年４月 東方神起