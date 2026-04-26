東方神起が２６日、神奈川・日産スタジアムで日本デビュー２０周年を締めくくるスペシャルライブ「東方神起 ２０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ＩＮ ＮＩＳＳＡＮ ＳＴＡＤＩＵＭ 〜ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ〜」を開催した。海外アーティストでは、史上初となる３度目の同所での公演に２日間で１３万人にＢｉｇｅａｓｔ（ファンの総称）が集結。唯一無二のパフォーマンスで、これまでの感謝を届けた。

春の夕日に照らされた２人の表情は晴れやかだった。東方神起といえば派手な登場がお約束だが、この日は一転して、花道から静かに登場。そこからユンホが「日産スタジアム始まりますよ。Ａｒｅ Ｙｏｕ Ｒｅａｄｙ」と呼びかけ、チャンミンも「気合入ってますかー？ 盛り上がっていきましょう！」とシャウトして会場の熱を一気にぶち上げた。

海外アーティストでは、史上初の３度目となる日産スタジアム公演。ファンで埋め尽くされた会場を見ながら、チャンミンは「実は一人で密かに、また日産スタジアムで（ライブを）したいなと思っていた。その夢がかなって、今本当に夢のよう」と感激していた。

加えてこの日は、日本デビュー２０周年イヤーのラストデー。Ｂｉｇｅａｓｔに感謝を伝えるため、縦横無尽に動き続けた。「Ｒｅｂｏｏｔ」や「Ｒｏａｄ」では、ムービングステージを駆使。代表曲「Ｗｈｙ？〔Ｋｅｅｐ Ｙｏｕｒ Ｈｅａｄ Ｄｏｗｎ〕」では一糸乱れぬパフォーマンス、バラード曲「明日は来るから」では高い歌唱力でハートをつかんだ。

日が沈むにつれて、ツアータイトルにもある赤いペンライトの空間を表す「ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ」が美しく光り輝いた。「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ」では、火柱が上がる中での熱いパフォーマンスに呼応するかのように赤い波が揺れた。チャンミンは「いつも２人を照らして下さって感謝しています。これから２人が頑張って皆さんのことを照らしていきたい」と頭を下げた。

アンコールでは、「月の裏で会いましょう」や「Ｓｈａｒｅ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ―ＲＥＤ ＯＣＥＡＮ Ｖｅｒ．―」も披露。定番曲「Ｓｏｍｅｂｏｄｙ Ｔｏ Ｌｏｖｅ」を歌唱。花火が打ち上がる中、それぞれステージの半周１７５メートルを全力疾走するなど、全３１曲で最大級の愛を伝えた。

３時間半のかけがえのない時間を過ごし、チャンミンは「また日産という素敵な場所で再会したい。これからのことは分からないけど、皆さんのためにとにかく一生懸命やります」とさらなる偉業へ意欲。ユンホも「最高の時間を過ごせたので、悔いはない。次にまた会おうときは、さらにハッピーな顔でお互いに『おかえり』って言ってくれるとうれしく思います」と充実の表情を浮かべた。２人の歩みは止まらない。最高の相方、そして最高のＢｉｇｅａｓｔと唯一無二の存在を目指す旅は続く。（古本 楓）