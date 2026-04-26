日本テレビは26日、同日放送の「世界の果てまでイッテQ」（日曜午後7時58分）で、今年の「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」が8月29日、30日に放送されることを発表した。会場は東京・両国国技館で、総合司会は、14年から長きにわたり「24時間テレビ」を支えてきた羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーに加え、ウッチャンナンチャン内村光良（61）が初就任した。その他の出演者などは今後随時発表される。

「世界の果てまでイッテQ」では、この日の放送の終了間際、羽鳥アナが登場。「突然ですが、今日はここでお知らせがございます」と切り出し、「今年の24時間テレビ総合司会をこの方にお願いします」と言うと、「イッテQ！」MCの内村が映し出された。内村は「1個確認したい」といい、羽鳥アナに「『騙された大賞』ではない？」と確認。「あなたと2人でやっていると、もう心配でしょうがない」と苦笑いしつつ、「しっかり務めさせていただきます」と力を込めた。

内村はこれまでの「24時間テレビ」にもさまざまな形で参加。「能登の子たちとダンスをしたり、琵琶湖で遠泳をやったり、（いとう）あさこを追い抜いたり」と振り返った。その上で、今回の総合司会に「羽鳥くんと水卜さんがいてくれると心強いと思います」とし、羽鳥アナも「内村さんを中心に私と水卜ちゃんが横にいて、3人で良い番組にしていきたい」と意気込んだ。

2人は「イッテQ！メンバーをドキドキさせよう！」と題して、報告会を決行。内村の「みんなに重大なお知らせがございます」という言葉を合図に、スタジオには「24時間テレビ」テーマソング「サライ」が流れ、羽鳥アナが「24時間テレビのお知らせでございます」と登場した。

羽鳥アナは「今回、非常に大事な役割を担う方がこの中にいらっしゃいます」と切り出し、同局系「ぐるナイ」（木曜午後8時）の人気コーナー「ゴチになります」の結果発表をオマージュした演出にメンバーはビビりまくり。過去にマラソンランナーを経験したイモトアヤコ、24時間駅伝に参加した、いとうあさこなどの映像を振り返りながら、羽鳥アナは出川哲朗に「出川さん、マラソンランナーではなく、総合司会を…」とドッキリを仕掛け、出川は「前もあった。2度もひっかかるか！ そんなわけないでしょ？」とハラハラした様子。改めて内村の総合司会就任が発表されると、メンバーからお祝いの拍手が送られ、出川も「よく受けた！」と祝福した。

内村は「ということなんで、みなさんにはめっちゃいろいろやってもらうと思うんですよ。それのお願いに来たんです」と頭を下げ、出川は「焦った〜。一瞬、俺成り上がったかなって」と笑わせつつ、内村に「紅白の司会4年やって、『24時間テレビ』の総合司会！ 成り上がったね」と喜んだ。