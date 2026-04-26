女子プロレスのスターダムは26日、横浜アリーナで「ALL STAR GRAND QUEEENDOM2026」を行った。

セミのワンダー・オブ・スターダム王者の小波は羽南の挑戦を受けた。小波は右腕を徹底して痛めつける。脇固め。ボディープレスで反撃も関節技にいくと逆に小波の羽折固めに苦しむ。徐々に羽南が盛り返す、アッパーカット、ハイキックも小波は同じくハイキックでダウン。エルボー合戦で羽南が打ち勝つも、小波が裸絞めで逆転する。蹴りにきたところをエプロンからDDT。ダイビング顔面砕き、リングに戻り変形のDDT。王者のトライアングルランサー、羽南は岩石落としも王者は再び裸絞めからベルトで殴打し、スプレーを出すが、逆に防いで小波の顔面に噴射した。岩石落とし固めをHATE軍がレフェリーを場外へ。小波は額縁攻撃。羽南は岩石落とし固めの連発もカウント2で王者が跳ね返す。それでも挑戦者の意地で18分7秒、リストクラッチ式岩石落とし固めで3カウントを奪い、羽南が新王者となった。

「小波から白いベルト獲ったぞ」と羽南コールに「散々スプレーかけてきたが、自分がかけられてどうだった。くさいし、まずいし、かけられてどうだ」と仕返しできて喜び、続けて「STARSのリーダーになります」と宣言。「栄光の翼で飛び出せ、ジャステイス」とマイクでアピールした。

しかし、なんとSTARSのビー・プレストリーがHATE軍へ寝返った。「お前は一番しょっぱい」と白いベルトへの挑戦表明。羽南は「なんでリーダーになると言ったらビーが裏切るのよ。私がビーをSTARSに戻す」と改心させることを宣言した。