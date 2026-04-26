『GIFT』圭二郎の“熱意”が涼とブルズを動かす ネット反響「涙が止まらない」
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の第3話が、26日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
第3話では、素行不良の青年・圭二郎（本田響矢）の加入によってチームに大きな波紋が広がる。自己中心的な振る舞いにより空気は悪化し、涼（山田裕貴）は伍鉄（堤真一）への反発から練習を放棄。「やめる」と言い残して去る姿は、チームの脆さを浮き彫りにした。選手たちの不満が伍鉄に向かう中、勢いのまま発せられた解散宣言は、ブルズにとって決定的な亀裂となる。
活動休止となったブルズの裏側では、コーチの日野（吉瀬美智子）がラグ車の整備をしながら、涼と元メンバー谷口（細田佳央太）、国見（安田顕）との関係性を人香（有村架純）に語る場面が描かれる。それぞれが抱える過去とわだかまりが、現在の衝突へとつながっていることが明らかになる。
一方、涼は国見のもとを訪れ、これまで胸に抱えてきた葛藤をぶつける。そして谷口に誘われ、別チーム・シャークの練習に参加するが、そこへ伍鉄が現れ、谷口をブルズへ引き戻そうとする展開が緊張感を生む。揺れ動く人間関係の中で、チームの再編に向けた動きが静かに進んでいく。
物語の後半では、涼がこれまでの挫折や苦悩を涙ながらに吐露し、伍鉄に本心を明かすシーンが大きな見どころとなった。対立していた2人の関係に変化の兆しが見え、再生への第一歩を感じさせる展開となる。
また、新たなエース候補として期待される圭二郎も、思うようにプレーできない現実に直面し、焦りと苛立ちを募らせていく。孤立していく中でも影で努力を続ける姿が明らかになり、そのひたむきさがチームメンバーの心を動かす。
最終的に涼はシャークへの誘いを断り、ブルズの一員として再び前を向く決意を固める。崩壊寸前だったチームにわずかな光が差し込み、それぞれが抱える問題と向き合いながら再出発へ進み始める重要な回となり、視聴者からは「圭二郎がもうすっかりスポーツマンだ」「胸が締め付けられた」「涙が止まらない」「涼の決断が熱い」「チームの絆に感動した」「来週が待ちきれない」などの声が寄せられている。
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車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
活動休止となったブルズの裏側では、コーチの日野（吉瀬美智子）がラグ車の整備をしながら、涼と元メンバー谷口（細田佳央太）、国見（安田顕）との関係性を人香（有村架純）に語る場面が描かれる。それぞれが抱える過去とわだかまりが、現在の衝突へとつながっていることが明らかになる。
一方、涼は国見のもとを訪れ、これまで胸に抱えてきた葛藤をぶつける。そして谷口に誘われ、別チーム・シャークの練習に参加するが、そこへ伍鉄が現れ、谷口をブルズへ引き戻そうとする展開が緊張感を生む。揺れ動く人間関係の中で、チームの再編に向けた動きが静かに進んでいく。
物語の後半では、涼がこれまでの挫折や苦悩を涙ながらに吐露し、伍鉄に本心を明かすシーンが大きな見どころとなった。対立していた2人の関係に変化の兆しが見え、再生への第一歩を感じさせる展開となる。
また、新たなエース候補として期待される圭二郎も、思うようにプレーできない現実に直面し、焦りと苛立ちを募らせていく。孤立していく中でも影で努力を続ける姿が明らかになり、そのひたむきさがチームメンバーの心を動かす。
最終的に涼はシャークへの誘いを断り、ブルズの一員として再び前を向く決意を固める。崩壊寸前だったチームにわずかな光が差し込み、それぞれが抱える問題と向き合いながら再出発へ進み始める重要な回となり、視聴者からは「圭二郎がもうすっかりスポーツマンだ」「胸が締め付けられた」「涙が止まらない」「涼の決断が熱い」「チームの絆に感動した」「来週が待ちきれない」などの声が寄せられている。