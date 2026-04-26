「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）

体重無差別で争われた。決勝は２５年世界選手権９０キロ級決勝と同一カードになり、同銀メダルの田嶋剛希（２８）＝パーク２４＝が、同金メダルの村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝を撃破し、初優勝を飾った。同階級の無差別Ｖは、１２年大会を制した加藤博剛以来１４年ぶり。２８年ロサンゼルス五輪の代表切符を争うライバルへの連敗を「３」で止めた。

田嶋が崖っぷちで活路を見いだした。開始から主導権を握られ、旗判定での勝利は見込めない展開。残り１２秒で大きく踏み込み、隅返しをかけた。

「武岡（毅）君の技で、けっこう前にどうやってやるのと教わっていた。いつか三四郎にやるねと言っていた」

プランにはなかった攻めだったが、敗戦目前で起死回生の一撃。同時に技を出していた村尾と同時に倒れ込む際どい判定にはなったが、技ありを奪い勝負を決めた。３連敗中と五輪代表争いで突き放されていたライバルに勝利。「対戦を恋い焦がれて遠距離恋愛のような感じだった。勝てたのは大きい」と涙を流して喜んだ。

名を広めなければならない理由があった。２週間前。訪れた温泉施設の湯船で、ある男性から声をかけられた。雑談すると柔道に詳しく、９０キロ級の強い選手の名前がどんどん出てきた。村尾、増山香補、向翔一郎…。しかし自分の名は全く出てこない。「まだまだだな」。タイトルを取る気持ちがめらめらと燃えた。１４年ぶりの９０キロ級での全日本制覇。歴史に名を刻み、「今日でおじさんに名前を覚えてもらえたかも」とにこっと笑った。

足取りありなどの独自ルールではあるが、代表権を争う村尾から１勝を挙げた精神的収穫は大きい。次は世界選手権（１０月、バクー）での激突が予想される。理想は２１年東京五輪切符を争った６６キロ級の阿部一二三と、丸山城志郎さんのような関係だ。「田嶋派、村尾派で盛り上がって最後に勝つのが目標」。ビッグタイトルで得た自信を、２年後の夢舞台までつなげてみせる。