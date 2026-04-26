【東京から片道たったの500円!?】交通費を抑えて非日常へ。旅のプロが教える「安近短」リゾート3選
ガソリン代の高騰や物価上昇が続き、「旅行に行きたい気持ちはあるけれど、お財布事情を考えるとちょっと……」と足踏みしてしまう状況が続いていますよね。
今回は交通費をぐっと節約！ 東京（都心）から片道ほぼ500円で、絶景や海外気分など特別な体験ができる穴場リゾートを、旅行ジャーナリストが厳選して紹介します。“安近短”でありながらプライスレスな体験で、心と体を癒しに出かけませんか？
しかし、線路を挟んで反対側へ足を運ぶと景色は一変。悠々とした多摩湖が広がり、原生林の奥には富士山を望む大パノラマが待っています。そこに佇む「中国割烹旅館 掬水亭」は、まさに知る人ぞ知る穴場の絶景リゾートなのです。
客室は全室レイクビューで、47平米以上と広々。リニューアルされた客室はモダンで女性が多いというのも納得。早朝や夕暮れ時には、窓から空の色の変化をゆっくり眺めることができ、のんびりと落ち着いた時間が流れます。また大浴場もあり、ホテルのある埼玉県の名産「お茶」にちなみ、狭山の茶湯で心身ともにくつろげます。
割烹とあって楽しみなのが、最上階のレストラン「天外天」でいただく料理です。夜は上海料理をベースに県内産の野菜や日本各地の旬の味覚を取り入れたコース料理で、繊細な味わいに加え、美しい盛り付けに心が弾みます。ソムリエが在籍しており、料理に合わせたワインなどのマリアージュも楽しめ、ノンアルコール派には豊富な中国茶もおすすめです。
朝は富士山や山並みが美しく、その絶景を見ながらいただく朝食は格別です。また、西武プリンスホテルズ＆リゾーツの運営とあってスタッフのおもてなしも素晴らしく、一度来たらリピートしたくなる心地よさです。
割烹旅館というとハードルが高いイメージですが、平日は1泊2食で1人2万円ほど〜（時期や日時により変動）と意外にリーズナブルです。
レストランは宿泊者以外も利用可能で、平日には入浴と食事がセットになった日帰りプラン（3000円）も用意されています。隣接する西武園ゆうえんちや多摩湖の散策とあわせて、まずは気軽に日帰り利用をしてみるのもおすすめです。
中国割烹旅館 掬水亭
【お得情報】「Seibu Prince Global Rewards（年会費無料）」は会員限定のお得な料金で、西武プリンスホテルズ＆リゾーツの施設を予約できます。
特筆すべきはその高さ！ フロントが46階（地上154m）にあり、客室はさらに上層の47〜51階に位置します。横浜に長年住んでいた筆者ですが、慣れ親しんだ場所も上空から見ると別世界で驚きました。
46階にあるパブリックスペース「OMOベース」は、散策ができる回廊式で、刻一刻と変わりゆく圧巻の360度の大パノラマを楽しめます。
ビリヤードやシアターなどの楽しみも回廊の各所に用意され、夜にはラウンジでカクテルを片手にゲーム感覚で参加できる「天空のナイトパーティー」も開催されます。絶景とアクティビティが満載のワクワク感は、まさにクルーズ！ 近場なのに遠くへ旅した気分が味わえます。
客室は9タイプあり、おすすめは船室をイメージしたクラシカルな雰囲気の「デラックスツインルーム」。港側の客室からは停泊するクルーズ船やベイブリッジまで見通せて、船旅気分が盛りあがります。
OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート
【お得情報】早期割引や連泊割引なども上手に活用を。OMOベースのある46階にはレストランやカフェもあり、日中は一般の人もアクセス可能。下見がてら訪れてみるのもいいのでは？
「スパリゾートハワイアンズ」は首都圏（東京・新宿・さいたま・横浜・松戸・船橋）から、宿泊者向けに無料送迎バスを運行。道中は約3時間で、車高の高いバスからの眺めは気持ちよく、向かう車中から旅気分を楽しめます。
館内は1年中28度の常夏で、紫外線カットの屋内プールでは日焼けを気にせずリゾート気分を満喫できます。豊富な湯量を活かし、実はプールも温泉というから驚きます。
ハワイアンズといえば、やはりフラガールですね。1月にスタートしたポリネシアンショー「Haku Lei〜アロハの絆〜」はファイヤーナイフダンスとのコラボレーションが好評で一見の価値があります。
昨年からリニューアルが進むホテルハワイアンズでは、フロントや客室（一部）、温泉大浴場もハワイにこだわった内装へと生まれ変わりました。
特筆すべきは「食」です。各ホテルやレストランでは本場のレシピを再現した料理が味わえるようになり、ハワイ度が増して味も本格的になりました。特に朝食ビュッフェは、本場ハワイのメニューに加えて福島のご当地メニューも豊富にそろっており、朝から幸せな気持ちになります。
スパリゾートハワイアンズ
【お得情報】1人あたり3000円オフとなる福島県「また来て。」割キャンペーンを受付中 （5月11日（月）〜6月30日（火）宿泊分）。アイコニアグループのロイヤリティプログラム【GoTo Pass】（入会無料）で入場料が最大15％オフになるサービスもあります。
いかがでしたか？ 交通費を節約しながらも心を満たしてくれる穴場リゾートへ、次はぜひ出かけてみてくださいね。
(文:村田 和子（旅の準備・お得・便利ガイド）)
今回は交通費をぐっと節約！ 東京（都心）から片道ほぼ500円で、絶景や海外気分など特別な体験ができる穴場リゾートを、旅行ジャーナリストが厳選して紹介します。“安近短”でありながらプライスレスな体験で、心と体を癒しに出かけませんか？
多摩湖・富士山を一望する絶景＆美食「中国割烹旅館 掬水亭」西武池袋駅から約40分、片道490円で最寄りの西武園ゆうえんち駅へ到着します。車窓には住宅地が続き、駅に降り立てば目の前は遊園地のエントランス。「本当にここが絶景？」と不安に思うかもしれません。
しかし、線路を挟んで反対側へ足を運ぶと景色は一変。悠々とした多摩湖が広がり、原生林の奥には富士山を望む大パノラマが待っています。そこに佇む「中国割烹旅館 掬水亭」は、まさに知る人ぞ知る穴場の絶景リゾートなのです。
客室は全室レイクビューで、47平米以上と広々。リニューアルされた客室はモダンで女性が多いというのも納得。早朝や夕暮れ時には、窓から空の色の変化をゆっくり眺めることができ、のんびりと落ち着いた時間が流れます。また大浴場もあり、ホテルのある埼玉県の名産「お茶」にちなみ、狭山の茶湯で心身ともにくつろげます。
割烹とあって楽しみなのが、最上階のレストラン「天外天」でいただく料理です。夜は上海料理をベースに県内産の野菜や日本各地の旬の味覚を取り入れたコース料理で、繊細な味わいに加え、美しい盛り付けに心が弾みます。ソムリエが在籍しており、料理に合わせたワインなどのマリアージュも楽しめ、ノンアルコール派には豊富な中国茶もおすすめです。
朝は富士山や山並みが美しく、その絶景を見ながらいただく朝食は格別です。また、西武プリンスホテルズ＆リゾーツの運営とあってスタッフのおもてなしも素晴らしく、一度来たらリピートしたくなる心地よさです。
割烹旅館というとハードルが高いイメージですが、平日は1泊2食で1人2万円ほど〜（時期や日時により変動）と意外にリーズナブルです。
レストランは宿泊者以外も利用可能で、平日には入浴と食事がセットになった日帰りプラン（3000円）も用意されています。隣接する西武園ゆうえんちや多摩湖の散策とあわせて、まずは気軽に日帰り利用をしてみるのもおすすめです。
中国割烹旅館 掬水亭
【お得情報】「Seibu Prince Global Rewards（年会費無料）」は会員限定のお得な料金で、西武プリンスホテルズ＆リゾーツの施設を予約できます。
1月開業・地上46階！ 天空をクルーズ気分で楽しむ「OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート」2026年1月に開業した「OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート」は“船旅”をテーマにしており、コンセプトは「360°天空のボヤージュ」。渋谷駅から東急東横線・みなとみらい線を利用して約40分（片道510円）、馬車道駅直結という便利な立地に佇みます。
特筆すべきはその高さ！ フロントが46階（地上154m）にあり、客室はさらに上層の47〜51階に位置します。横浜に長年住んでいた筆者ですが、慣れ親しんだ場所も上空から見ると別世界で驚きました。
46階にあるパブリックスペース「OMOベース」は、散策ができる回廊式で、刻一刻と変わりゆく圧巻の360度の大パノラマを楽しめます。
ビリヤードやシアターなどの楽しみも回廊の各所に用意され、夜にはラウンジでカクテルを片手にゲーム感覚で参加できる「天空のナイトパーティー」も開催されます。絶景とアクティビティが満載のワクワク感は、まさにクルーズ！ 近場なのに遠くへ旅した気分が味わえます。
客室は9タイプあり、おすすめは船室をイメージしたクラシカルな雰囲気の「デラックスツインルーム」。港側の客室からは停泊するクルーズ船やベイブリッジまで見通せて、船旅気分が盛りあがります。
OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート
【お得情報】早期割引や連泊割引なども上手に活用を。OMOベースのある46階にはレストランやカフェもあり、日中は一般の人もアクセス可能。下見がてら訪れてみるのもいいのでは？
無料送迎バスで日本のハワイへ！ リニューアルも進行中「スパリゾートハワイアンズ」もう少し遠出をしたいけれど、交通費はかけたくない……そんな人には、交通費無料で海外気分を味わうのはいかが？
「スパリゾートハワイアンズ」は首都圏（東京・新宿・さいたま・横浜・松戸・船橋）から、宿泊者向けに無料送迎バスを運行。道中は約3時間で、車高の高いバスからの眺めは気持ちよく、向かう車中から旅気分を楽しめます。
館内は1年中28度の常夏で、紫外線カットの屋内プールでは日焼けを気にせずリゾート気分を満喫できます。豊富な湯量を活かし、実はプールも温泉というから驚きます。
ハワイアンズといえば、やはりフラガールですね。1月にスタートしたポリネシアンショー「Haku Lei〜アロハの絆〜」はファイヤーナイフダンスとのコラボレーションが好評で一見の価値があります。
昨年からリニューアルが進むホテルハワイアンズでは、フロントや客室（一部）、温泉大浴場もハワイにこだわった内装へと生まれ変わりました。
特筆すべきは「食」です。各ホテルやレストランでは本場のレシピを再現した料理が味わえるようになり、ハワイ度が増して味も本格的になりました。特に朝食ビュッフェは、本場ハワイのメニューに加えて福島のご当地メニューも豊富にそろっており、朝から幸せな気持ちになります。
スパリゾートハワイアンズ
【お得情報】1人あたり3000円オフとなる福島県「また来て。」割キャンペーンを受付中 （5月11日（月）〜6月30日（火）宿泊分）。アイコニアグループのロイヤリティプログラム【GoTo Pass】（入会無料）で入場料が最大15％オフになるサービスもあります。
いかがでしたか？ 交通費を節約しながらも心を満たしてくれる穴場リゾートへ、次はぜひ出かけてみてくださいね。
(文:村田 和子（旅の準備・お得・便利ガイド）)