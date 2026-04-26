現在の日本映画界において、観客の涙腺を刺激する、恋愛を題材に死別という要素を扱った作品や、「余命もの」というジャンルは、いまや一つの強固なフォーマットとなっている。最近も、『セカコイ』の国内外でのヒットを成し遂げた三木孝浩監督による『君が最後に遺した歌』が公開され、さらには作家性の強い山戸結希監督が、『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』を手がけることが発表されるなど、このジャンルは再び活況を呈している。

参考：當真あみが向き合った実在の事故と“伝える”責任 「お芝居が楽しい」20歳を目前にした心境も

そんな状況のなか、綾瀬はるか主演、石井裕也監督の新作『人はなぜラブレターを書くのか』もまた、こうした死別という題材を描く一作として、この流れを加速させているように見える。これまで個人が社会のなかでサバイブしていく姿を描いてきた、石井裕也監督。『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』（2017年）や、『茜色に焼かれる』（2021年）など、確かに近年は人の死を扱った監督作が印象に残るが、今回は実際の事故を基にしていることで、より企画的になりながらも、その重みを増しているという、複雑な内容である。

そんな本作は、実際の事故という重い要素をベースにしているからこそ慎重さが加わることで、余命、死別などといった、一見分かりやすい物語の枠組みに変化を与えている。そして、そうした事態に人はどう向き合うのかを、さまざまな角度から考え、独自の答えに到達した映画となっている。ここではその本質部分を明らかにしていきたい。

※本記事では、『人はなぜラブレターを書くのか』のストーリー展開についての記述があります

物語の背景にあるのは、2000年3月に発生した「営団日比谷線中目黒駅構内列車脱線衝突事故」という、凄惨な出来事だ。本作はこの事故で命を落とした当時17歳の少年、富久信介さんと、彼に密かな恋心を抱いていた一人の女性が、およそ20年の時を経て生み出した実話を基に構成されている。

事故から20年が経過した令和2年、信介さんのご両親のもとに一通の手紙が届く。それは、毎朝同じ車両で通学していた女性からの、時を超えたラブレターだった。車内で参考書を開く彼の端正な姿、自分を痴漢から守ってくれたこと。落ち着いて話すようなことすら一度もなかったが、彼女の心には、その後もずっと彼の姿が残っていたのだ。

そんな実話を映画化した本作は、それをベースとして、石井監督の手によるオリジナルストーリーが展開していく。劇中、綾瀬はるか演じる主人公である現代のナズナは、ある深刻な理由から、長い年月を経てラブレターを書き綴る。物語は、そこから大きく動き出し、過去と現在の時間の流れを往復し、交錯していくように描かれていく。高校時代のナズナを當真あみ、劇中の“信介”を細田佳央太が、精悍な姿で演じている。

気づかされるのは、この物語が意外にも恋愛のみにフォーカスしていない点である。ナズナの夫（妻夫木聡）と娘（西川愛莉）による家族の絆を示す場面や、ボクサーを目指していた信介の死後も彼の遺志とともに闘い抜いていく先輩ボクサー（菅田将暉）や、目をかけていたボクシングジムの会長（音尾琢真）、息子の人生を深く知ろうとする両親（佐藤浩市、原日出子）など、ラブロマンスにかかわらないドラマも同時に進行していくのだ。というより、恋愛は人生の一部にしか過ぎないのだと、この構成自体が主張しているようにすら感じられる。

石井監督やプロデューサー陣は、ボクシングジムの会長や、信介さんのご遺族のもとへ足を運び、対話を重ねたという。さらに、信介さんを弟のようにかわいがったという実在のプロボクサー、川嶋勝重氏の当時の記憶も物語の細部へと活かしたという。物語の核となる、そして手紙を書いた女性は、「信介さんと、そのご家族のためになるなら」という想いから、映画化を承諾したということだ。

そうした物語を視覚的に支えているのが、ロケーションと撮影時間へのこだわりである。ロケ地には、千葉県香取市佐原が選ばれている。監督自身がこの地の夕景に惹かれたことがきっかけだというが、劇中では限られた時間帯の光が、静謐な雰囲気をより高めている。こうした試みは、単なる絵ハガキのような美しさを追求したものではないだろう。

劇中では、深夜から朝方にかけての、“生と死の境界が曖昧になるような時間感覚”について言及される。多くの人々が寝静まっているなかで、死者がそばにいるような居心地の良さを感じるという、この主観的な死生観が、演出上の論理として映像に反映されているのだと考えられる。

一般に、死を扱った物語、とりわけ「余命もの」という枠組みにおいては、その別れのドラマを効果的に見せるために、各エピソードを並べてクライマックスを輝かせることが、一つの手段として確立されている。観客の感動を高めるため、物語を複雑にするような枝葉の要素は、そこで削ぎ落とされることが少なくない。

しかし本作では、目の前の生活や自身の目標、あるいは社会的な役割といった、恋愛や死以外の要素も同じ重みで置かれ、生きる実感に転換させているように見える。佐原の風景をはじめとする、特定の時間帯にこだわる感覚的な映像表現は、こうした生活の一瞬一瞬が特別であることを強調している側面がある。そういった一種の“散漫さ”こそが、本作を典型的なジャンルからはみ出させているといえる。

この映像表現におけるもう一つの仕掛けは、トンネルを通過する車窓からの主観ショットである。線路の上を走り、トンネルを潜っていく。フェデリコ・フェリーニ監督の『女の都』（1980年）を想起させる映像だが、もちろんそれとは意図が全く違うのだろう。ここでの演出の意味合いは、映画の最終シークエンスにようやく明示される。

この映像は、大学受験のために東京へと向かう、ナズナの娘・舞の見る終盤の主観だったのだ。そしてそれは冒頭において、かつて日比谷線の車内にいたナズナの視線とも交錯していく。現在と過去、そして生者と死者の体験が重なり合ってゆく。この表現は、本作が言及した、生と死が曖昧に溶け合う時間を視覚化し、散漫に見えていたそれぞれの物語を繋ぐ要素となるのだ。

そうしたシークエンスに重なるのが、ナズナの娘によるナレーションである。ここで語られるのは、“すべては繋がっている”という、謎めいた言葉だ。これは、かつて信介が抱いていた純粋な意志が、菅田将暉演じるボクサーの夢へと繋がり、ナズナが信介へ向けてラブレターを綴ったことを示唆しているのだろう。それらは、舞が現実の受験へ向かおうとするための具体的な力になっている。

主人公の名である“ナズナ”は、ペンペングサともいわれ、どこにでも生えている植物だと、劇中で舞自身の口から言及される。“真ん中で咲き誇る”のではなく、地面を這うように根を広げ、種を広げていく。母という存在を、どこにでも生える雑草に見出すとき、彼女はあらゆる場所に“偏在”し、娘の舞をあたたかく見守ることになるのだろう。

「人はなぜラブレターを書くのか」という、新書の表題を思わせるタイトル。本作がそこに出した一つの解答は、“手紙を出す相手を存在させるため”ではないのか。人が誰かを想い文章を書くとき、宛先となる相手が現実に存在しているか否か、あるいはその手紙が届くか否かは、必ずしも問題にはならない。少なくとも書く立場からすれば、そこで生まれる心の動きに本質的な違いはないからだ。そう考えるなら、ラブレターを書いている間、宛先の人物は“存在している”ことになるのではないか。

舞のナレーションもまた、娘から母へと宛てられた一種のラブレターとして機能している。彼女によって語り直されることで、ナズナという女性はもう一度存在を与えられたのだ。この、語ることで存在させるという構造は、映画の構造そのものでもある。過去に起きた現実の悲惨な事故や、そこで犠牲となった人々、遺された家族や周囲の人々。それらを映画という媒体を通して語っていく行為そのものが、作り手から何人もの人々に向けて綴られた、一つの手紙ということなのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））