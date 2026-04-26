お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが２２日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、昨年に「ダブルインパクト２０２５ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」で初代王者に輝いたニッポンの社長・辻皓平をゲストに迎えた。

辻は、昨年の「キングオブコント」王者・ロングコートダディの堂前透と若手時代から親交が深いことを振り返った。

辻は「堂前さんはブサイクやん？いやブサイクやんか…」と笑わせながら「だから、本人も分かってると思っててんけど。自分がブサイクってのは…」と話した。

さらに「まあ、モテるやんか。堂前さんを知ってる人（から）は」と苦笑。良ちゃんも「モテる。お笑い好きな女の子は本当イケメン扱いするからね」とうなずいた。

辻は「ある時期に韓国料理屋みたいな所に連れて行ってもらって」と述懐。店員女性が堂前のタイプそうな美人だったと回想。

「（堂前は）可愛いな！みたいになってて。その後、チャミスルとかでベロベロなって。２軒目行きましょうか？みたいな。２軒目に行く時に。会計、もうとっくに終わってるはずなのに（堂前が）出てこうへん」と話した。

「（女性は）絶対に知らんねん。こっちのこと。全然お笑い好きな感じじゃない。（堂前と辻で）ただのおっさんが飲んでる感じやったのに（堂前は女性に）『この後、２軒目一緒に行きます？』とか言って。いや、いや、いや！お前のことを知らんキレイな姉ちゃんがお前と行くわけないやろ！俺、そんときにバケモン生まれたと思った…」と振り返り、鬼越の２人を爆笑させていた。